Авторы "Сказок Старой Руси" опубликовали тизер-трейлер с Василисой Премудрой и мерзким монстром ©

Студия 1С Game Studios опубликовала новый тизер своей карточной игры "Сказки Старой Руси", которая основана на фэнтезийной вселенной российского художника Романа Папсуева (Амок).

В новом коротком ролике длительностью всего 45 секунд демонстрируется дизайн окружения в игре. Ролик начинается с изображения Василисы Премудрой (также известной как Царевна-лягушка), окруженной постепенно оживающей природой, и завершается появлением монстра, вероятно, Болотника (его концепт-арт был представлен ранее в июне).

Премьера этого ролика приурочена к восьмой годовщине фэнтезийной вселенной "Сказки Старой Руси", которая была создана Романом Папсуевым и отмечалась вчера, 5 октября.

Релиз ожидается в 2024 году как минимум на ПК.