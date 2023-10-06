Авторы "Сказок Старой Руси" опубликовали тизер-трейлер с Василисой Премудрой и мерзким монстром

Студия 1С Game Studios опубликовала новый тизер своей карточной игры "Сказки Старой Руси", которая основана на фэнтезийной вселенной российского художника Романа Папсуева (Амок).
В новом коротком ролике длительностью всего 45 секунд демонстрируется дизайн окружения в игре. Ролик начинается с изображения Василисы Премудрой (также известной как Царевна-лягушка), окруженной постепенно оживающей природой, и завершается появлением монстра, вероятно, Болотника (его концепт-арт был представлен ранее в июне).
Премьера этого ролика приурочена к восьмой годовщине фэнтезийной вселенной "Сказки Старой Руси", которая была создана Романом Папсуевым и отмечалась вчера, 5 октября.
Релиз ожидается в 2024 году как минимум на ПК.
Ну, блэк бук в аналогичном жанре было совершено восхитительной игрой, если будет что то близкое - это будет круто. Крутых карточных сюжетных игр единицы.
Игра для взрослой аудитории?
Для аленячей аудитории.
Дно
ахахахаах... это игра 18+? нет? жаль( у карася агр как то странно работает и удило у карася непонятно зачем
Хорошо. Поможет победить ящеров.
Баба Премудрая.. М-да.. - Ориентиры заданы.. - Так и живём.((
Вот же ж упоролись на патриотической ноте за последние полтора года. Что ни игра - русь и сказки. Неужели нет предметов для гордости из современной России? (вопрос риторический, офк) 🌚
В патриотическую ноту надо было начинать упарываться ещё 20 лет назад. У нас великолепная богатая древняя культура, отличные сказки и мифы. А игры это самый популярный и масштабный простор для распространения этой культуры.
Азиаты вон уже много лет свою культуру несут в играх и во всем мире ее любят. Одни из самых популярных и топовых игр в истории - ведьмак и рдр - несут культуру славянских мифов и дикого запада.
А с какой стати нам нельзя?
Все правильно делают, красавцы.
А кому-то интересны игры про современность? Даже игра про путешественницу, которая отправляется на Алтай, всё равно исследует историю.
Ну а вообще периодов у нас много интересных. Тут и СССР с его секретными лабораториями и экспериментами, и Российская империя с помещиками и крепостными. Так-то не только Русь любят, про 90-ые часто делают. Солнышко, вроде про 90-ые, поправьте, если не прав.
с высокой долей вероятности ее бы сожгли на костре в то время... не за колдунство так за штаны...
В какое "то время"? Она живёт в фэнтези мире, точнее фэнтези мультивселенной Мировое Древо Карколист
а так да трактирной девкой в лучшем случае ну или чем еще похуже назвали бы в то время
Не сожгли. Она жила не в Европе. Хотя штаны это перебор, да.