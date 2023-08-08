Разработчик отечественной игры "Сказки Старой Руси" поведал, как был выбран визуальный стиль ©

Российская студия разработчиков 1С Game Studios активно работает над серией игр под брендом "Сказки Старой Руси", где обещают воссоздать народные истории и любимых персонажей. Проект еще далек от релиза, но уже сейчас авторы готовы рассказать, как определились с визуальной составляющей игры. На графическое исполнение проекта во многом повлиял творческий продюсер и непосредственно автор книг "Сказки Старой Руси" Роман Папсуев.

Для игры 1С Game Studios перепробовали множество визуальных стилей, от комиксового до фотореалистичного. После нескольких попыток творческий продюсер Роман Папсуев принял решение взять за основу классические советские мультфильмы 50-60-х годов. Этот визуальный стиль называется эклер, и его будут применять для отрисовки персонажей проекта. Из-за современных технологий и дополнительной детализации авторам удалось преобразить и существенно улучшить базовый стиль советской анимации, что в итоге должно сформировать уникальный визуальный стиль игры.

Игра по мотивам цикла книг "Сказки Старой Руси" должна выйти на ПК в 2024 году. Если верить ранее опубликованной информации в СМИ, этот будет двумерный сюжетный "рогалик" с карточной системой боя на движке Unity.