Вышел новый тизер "Сказок Старой Руси" - он посвящен визуальному стилю игр

Студия 1С Game Studios опубликовала новый тизер одной из игр, основанной на серии книг «Сказки Старой Руси» иллюстратора Романа Папсуева. В небольшом ролике разработчики показали визуальный стиль будущего проекта, представив процесс создания образа Василисы Премудрой (Царевны-лягушки).

Также разработчики игр по мотивам «Сказок Старой Руси» рассказали, что препродакшен будущего тайтла практически завершен. В скором времени студия 1С Game Studios поделится новой информацией о проекте. Компания все еще продолжает работать над игрой и сейчас ищет художников по спецэффектов.

Студия 1С Game Studios анонсировала разработку нескольких игр по циклу книг «Сказки Старой Руси» в середине марта 2023 года. Тогда проекты находились на стадии прототипирования, а в качестве релизного окна дебютного тайтла обозначили 2024 год.

В конце марта 2023 года 1С Game Studios опубликовала список вакансий, в которых раскрыла несколько деталей о первой игре по «Сказкам Старой Руси». Студия планирует разработать двумерный сюжетный «рогалик» с карточной системой боя на движке Unity, а в качестве источника вдохновения обозначила Slay the Spire.

Цикл «Сказки Старой Руси» основан на славянском фольклоре, в котором представлен выдуманный мир Белосветья с колдунами, ведьмами и охотниками. Там также можно встретить известных персонажей сказок — Кощея Бессмертного, Василису Премудрую и других.