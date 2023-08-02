Вышел новый тизер "Сказок Старой Руси" - он посвящен визуальному стилю игр

Студия 1С Game Studios опубликовала новый тизер одной из игр, основанной на серии книг «Сказки Старой Руси» иллюстратора Романа Папсуева. В небольшом ролике разработчики показали визуальный стиль будущего проекта, представив процесс создания образа Василисы Премудрой (Царевны-лягушки).
Также разработчики игр по мотивам «Сказок Старой Руси» рассказали, что препродакшен будущего тайтла практически завершен. В скором времени студия 1С Game Studios поделится новой информацией о проекте. Компания все еще продолжает работать над игрой и сейчас ищет художников по спецэффектов.
Студия 1С Game Studios анонсировала разработку нескольких игр по циклу книг «Сказки Старой Руси» в середине марта 2023 года. Тогда проекты находились на стадии прототипирования, а в качестве релизного окна дебютного тайтла обозначили 2024 год.
В конце марта 2023 года 1С Game Studios опубликовала список вакансий, в которых раскрыла несколько деталей о первой игре по «Сказкам Старой Руси». Студия планирует разработать двумерный сюжетный «рогалик» с карточной системой боя на движке Unity, а в качестве источника вдохновения обозначила Slay the Spire.
Цикл «Сказки Старой Руси» основан на славянском фольклоре, в котором представлен выдуманный мир Белосветья с колдунами, ведьмами и охотниками. Там также можно встретить известных персонажей сказок — Кощея Бессмертного, Василису Премудрую и других.
Понятно
я конечно не эксперт но такое декольте на Руси явно не было ..
Не расскажет теперь Анита Саркисян об этом чудовищном сексизме, как не во время она ушла.
По-разному было. Древняя Русь - понятие обширное.
приказано из царской канцелярии создать игровую индустрию -массовую радость и ликование толпы
Ну такое, в оригинале визуально там чуть ли не ваха 40к в сеттинге русских сказок, а тут чет дефолтная фэнтези тян. Фея-бабка и то любопытнее выглядит)
Корона похоже на ушах держится
Дык, лондоны-парижи, смазали лыжи! Царю остались... разрабы пожиже!