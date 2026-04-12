Началось открытое бета-тестирование стратегической игры Позывной Кедр

Студия разработчиков запустила открытое бета-тестирование новой мобильной игры Позывной Кедр для китайского региона. Проект представляет собой тактическую стратегию в сеттинге альтернативной истории, где абсолютно все персонажи озвучены на русском языке. Тестирование стартовало 10 апреля 2026 года и продлится ровно 10 дней до 20 апреля включительно.

Действие сюжетной кампании разворачивается спустя 50 лет после начала космической эры. Человечество успешно избежало риска мировых войн и отправилось исследовать загадочную планету Нокс. На этой планете обитают существа со звериными ушками, которые обладают особой магической силой. Игроку предстоит взять на себя роль молодого ветерана, чтобы собирать отряды из харизматичных героинь, развивать собственную базу и участвовать в тактических сражениях. Геймплей совмещает элементы стратегии с пошаговыми боями и развитием техники. Разработчики уточнили, что модули боевых машин можно заменять и улучшать по аналогии с популярными танковыми экшенами.

Текущий этап проверок доступен исключительно на мобильных устройствах под управлением операционной системы Android версии 9 и выше. Для комфортного запуска приложения потребуется не менее 6 гигабайт оперативной памяти. Авторы проекта предупредили, что после завершения тестов весь накопленный прогресс будет полностью удален. При этом совершенные внутриигровые покупки сохранятся в виде компенсации и вернутся на аккаунты пользователей после финального релиза.

Чтобы получить доступ к тестированию, пользователям необходимо скачать установочный файл с официального сайта или через платформу Bilibili. Для входа в игру обязательно потребуется подтвержденная учетная запись данного китайского сервиса. Если у игроков из других стран возникают сложности с регистрацией и вводом паспортных данных, создатели рекомендуют напрямую обращаться в службу поддержки. Сотрудники платформы помогают иностранным пользователям обойти жесткие региональные ограничения и успешно завершить создание профиля по электронной почте.