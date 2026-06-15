"В наших глазах" и космическая гонка: гача "Позывной Кедр" получила новый трейлер перед июньским релизом

Китайская студия Naroda представила новый трейлер тактической гача-стратегии «Позывной "Кедр"» и официально подтвердила дату релиза проекта. В Китае игра станет доступна уже 22 июня в 7:00 по московскому времени.

Особое внимание российских пользователей привлёк не только сам ролик, но и выбранное музыкальное сопровождение. Для трейлера разработчики использовали знаменитую композицию группы «Кино» — «В наших глазах», что удачно подчеркнуло атмосферу проекта, вдохновлённого историей России и СССР.

Действие «Позывного "Кедр"» разворачивается в альтернативном научно-фантастическом будущем. В центре сюжета находится масштабная космическая гонка между двумя сверхдержавами, которые ведут борьбу за контроль над Ноксом — вымышленным спутником Земли, превращённым в важную колонию человечества. Игрокам предстоит участвовать в этом противостоянии, принимая стратегические решения и управляя отрядами персонажей.

Судя по представленным материалам, проект делает ставку на сочетание тактических сражений, коллекционирования героев и эстетики, вдохновлённой советской космической программой. На фоне множества современных гача-игр такой сеттинг выглядит довольно необычно и уже успел привлечь внимание аудитории за пределами Китая.

Релиз «Позывного "Кедр"» состоится в конце июня, а новый трейлер стал ещё одной попыткой подчеркнуть уникальную атмосферу проекта, где космическая романтика сочетается с политическим противостоянием и альтернативной историей.