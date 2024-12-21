Ветеран ВМС США помогает создать сверхреалистичный снайперский шутер Center Mass: Streets of Ramadi

Maximum Entertainment анонсировала новый снайперский шутер Center Mass: Streets of Ramadi. Чтобы сделать игру максимально реалистичной, создатели пригласили в команду ветерана ВМС США Брендона Уэбба — он помогает воссоздать все тонкости снайперской работы.

Сама игра забросит нас на улицы иракского Рамади, где придётся вести разведку, наблюдать за обстановкой и, само собой, работать снайпером. Причём каждая миссия будет непредсказуемой — то внезапно попадёшь в засаду, то обнаружишь взрывное устройство. А для точной стрельбы нужно следить за кучей всего: и ветер учитывать, и высоту позиции, и даже тип патронов.

В Center Mass можно будет играть не только одному, но и с напарником по сети. В таком случае один из игроков становится наводчиком — собирает информацию, делает расчёты и помогает снайперу советами. Выйдет игра на ПК в Steam, правда, когда именно — пока неизвестно.