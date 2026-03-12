Создатель Chained Echoes собирается судиться с издателем из-за задержки физических изданий

Автор ролевой игры Chained Echoes Маттиас Линда заявил, что намерен подать в суд на издателя First Press Games. Причиной конфликта стала длительная задержка физических версий игры, которые до сих пор не выпущены в полном объёме.

О своих планах разработчик рассказал в обновлении на странице Kickstarter-кампании проекта. По словам Линды, издатель обещал выпустить несколько вариантов физических изданий, включая стандартные, ретро-версии и коллекционные наборы для разных платформ. Однако спустя более двух лет после предполагаемого релиза игроки получили лишь стандартное издание для PlayStation 4.

Линда отметил, что решил прекратить сотрудничество с First Press Games и готовит судебный иск. Разработчик подчеркнул, что это решение далось ему непросто и было принято после долгих раздумий. Подробности ситуации он раскрывать не стал из-за юридических ограничений.

Физические копии Chained Echoes изначально планировали выпустить после цифрового релиза игры, который состоялся в декабре 2022 года. По словам разработчика, версии для консолей были одобрены платформодержателями ещё в конце 2023 года, а их выпуск ожидался в 2024-м. Однако к 2026 году большая часть продукции так и не была отправлена в производство.

Речь идёт сразу о нескольких позициях: изданиях для PlayStation 4 и Nintendo Switch, версиях для ПК, специальном японском издании для Switch, а также компакт-диске с саундтреком.

Тем, кто поддержал проект на Kickstarter и заказывал физические версии, Линда предложил два варианта. Игроки могут вернуть деньги за предзаказ или дождаться нового тиража, который разработчик попытается выпустить с другим издателем. При этом он предупредил, что в случае второго варианта ожидание может затянуться, поскольку производство может начаться только после завершения судебного разбирательства.

Chained Echoes — пиксельная JRPG, вдохновлённая классическими играми эпохи SNES. Проект получил высокие оценки критиков и игроков: его рейтинг на Metacritic превышает 90 баллов, а в Steam у игры «очень положительные» отзывы.