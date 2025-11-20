Инди-хит Chained Together получит экранизацию - киноадаптация кооперативного безумия уже в разработке

Инди-игра Chained Together, ставшая в 2024 году внезапным хитом благодаря своей безумной кооперативной концепции, официально отправляется в Голливуд. Как сообщает Deadline, над экранизацией работает кинокомпания Anton — та самая, что стояла за фильмом «Гренландия». Сценарий доверили тандему Кори Тодда Хьюза и Эдриана Спекерта, которые уже занимаются другой игровой адаптацией — Finding Frankie.

Выбор кажется нетривиальным: Chained Together почти лишена развитой истории, но это, похоже, давно не преграда для киноиндустрии. Minecraft, Rampage или Outrun тоже едва ли славились глубоким сюжетом, но успешно добрались до экранов. Сегодня сам факт связи с популярной игрой стал главным маркетинговым козырем — и продюсеры охотно используют его, невзирая на особенности первоисточника.

Для Хьюза и Спекерта проект стал возможностью исследовать необычный формат. По их словам, кооперативная механика Chained Together — когда четыре героя буквально скованы общей цепью — открывает «бесконечные возможности для весёлого и динамичного киноповествования». Не исключено, что в итоге зрителей ждёт полноценный экшен-комедийный аттракцион — с падениями, хаосом и постоянными конфликтами между прикованными друг к другу героями.

Хотя Chained Together — не громкое ААА-имя уровня Zelda или Sonic, её популярность в Steam доказала, что аудитории нужны свежие идеи. Игра быстро собрала положительные отзывы за оригинальность и сложность, требующую идеальной командной синхронности.

Если фильм сумеет перенести на экран тот же нервный, но увлекательный хаос кооператива, нас может ждать одна из самых необычных игровых адаптаций последних лет.