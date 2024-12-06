Мрачный постапокалипсис Восточной Европы в дебютном трейлере пошаговой стратегии Chains of Freedom

Издательство Nordcurrent Labs и разработчик Nordcurrent анонсировали Chains of Freedom, пошаговую стратегию, действие которой происходит в вымышленном антиутопическом государстве Восточной Европы. Игра выйдет в 2025 году для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store.

В Chains of Freedom игроки возглавят элитный военный отряд и будут вовлечены в серию опасных миссий, полных моральных дилемм и обмана. В мире, где заговора угрожают безопасности нации, вам предстоит сражаться в напряженных пошаговых боях, где каждый ход имеет значение. Используйте уникальные навыки и оружие отряда для выполнения миссий и раскрытия тайн, скрывающихся в темных уголках вымышленного мира.

Основные особенности игры включают сложные тактические сражения, глубокий сюжет, полный предательства и тайн, а также возможность экипировать и адаптировать отряд, используя различные виды оружия и биокристаллы. Chains of Freedom погружает игроков в пост-апокалиптическую Восточную Европу, где каждый шаг может стать решающим для судьбы нации.