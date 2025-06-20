Chains of Lukomorye превращает славянские сказки в мрачный шутер в сеттинге Первой мировой войны

Издание Game Informer представило первый трейлер необычного приключенческого экшена Chains of Lukomorye, действие которого разворачивается в альтернативной реальности после Первой мировой войны. В этом мире древние славянские мифы обрели плоть и кровь, а разрушенные окопы соседствуют с заколдованными деревнями.
За проект отвечает инди-студия Forge Ahead Games, расположенная в Европе. Игра позиционируется как шутер от третьего лица, где игроки исследуют темы любви, утраты, судьбы и свободы воли. В Chains of Lukomorye можно будет играть как в одиночку, так и в кооперативном режиме.
По сюжету, союзники применили таинственный ритуал, который положил конец войне, но нарушил законы реальности. В результате славянские легенды начали проникать в реальный мир: в глухих лесах появился Леший, в опустевших селах слышен голос колдуна-кота Баюна, а из подземелий выползают забытые ужасы. Всё это предстоит пережить главному герою, который отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти потерянную любовь из потустороннего мира.
В трейлере демонстрируются кинематографичные сцены и мрачная атмосфера, вдохновлённая фольклором. Геймплей пока показан лишь фрагментарно, но выглядит многообещающе. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam. Дата выхода пока не объявлена.
эти ублюдки добрались до наших сказок
скайнет послала терминатора но словила системный сбой и заслала его в другую вселенную...
'' эти ублюдки добрались до наших сказок ''
Знаешь, не хочу душнить но придется; ты всё расценил с точностью 'до наоборот'. В самый разгар оголтелой ру...фобии, да ещё в Европе (!!!) выпустить игру с русским фольклором - подвиг. И ребят скорее всего сожрут, несмотря на их 'независимость'. Но тут фишка в другом. Чтобы оно действительно 'выстрелило' - это должно быть гениально и никак не меньше. Но гениальности тут нет....А есть балаган и узкая коридорность. Уж пардоньте, но что вижу то и пою. Но в любом случае злыдням наверняка уже стало не по себе....Так что расцениваю её прежде всего как смелую попытку ' дать сдачи'.
Всем будет жопа когда гранатомётчики - лешие выкатят из болота секретную избушку на курьих ножках, с пушкой от 'тигра', и наводчицей бабой Ягой. А уж когда матрёшки ломанут в штыковую атаку....
Да ну, прикольно же. Кот Баюн, Леший, Джон Уик и другие.
Я думал, русы против ящеров или черной книгой все ограничится, но дурной пример оказался заразителен. Смущает что не указана что за страна в Европе. Пока больше похоже на информационный вброс от авторитетного игрового издания.
вот как ненужно делать ....
Опять qte ,как ново
"Где Сара Конор?"
если что это немцы
на каски глянь у них пики а пики только у немцев были в 1 мировую
изначально если что все истории/сказки/былины небыли связаны с христианской символикой
////вопрос символики остается открытым///
То есть избушку на куриных ножках придется мочить из РПГ, с использованием напалма, потому что её древесная основа горючая?)
А пачиму говорят на иноземном?