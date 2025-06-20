Chains of Lukomorye превращает славянские сказки в мрачный шутер в сеттинге Первой мировой войны

Издание Game Informer представило первый трейлер необычного приключенческого экшена Chains of Lukomorye, действие которого разворачивается в альтернативной реальности после Первой мировой войны. В этом мире древние славянские мифы обрели плоть и кровь, а разрушенные окопы соседствуют с заколдованными деревнями.

За проект отвечает инди-студия Forge Ahead Games, расположенная в Европе. Игра позиционируется как шутер от третьего лица, где игроки исследуют темы любви, утраты, судьбы и свободы воли. В Chains of Lukomorye можно будет играть как в одиночку, так и в кооперативном режиме.

По сюжету, союзники применили таинственный ритуал, который положил конец войне, но нарушил законы реальности. В результате славянские легенды начали проникать в реальный мир: в глухих лесах появился Леший, в опустевших селах слышен голос колдуна-кота Баюна, а из подземелий выползают забытые ужасы. Всё это предстоит пережить главному герою, который отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти потерянную любовь из потустороннего мира.

В трейлере демонстрируются кинематографичные сцены и мрачная атмосфера, вдохновлённая фольклором. Геймплей пока показан лишь фрагментарно, но выглядит многообещающе. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam. Дата выхода пока не объявлена.