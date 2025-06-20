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Chains of Lukomorye 2026 г.
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
10 1 оценка

Chains of Lukomorye превращает славянские сказки в мрачный шутер в сеттинге Первой мировой войны

butcher69 butcher69
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Издание Game Informer представило первый трейлер необычного приключенческого экшена Chains of Lukomorye, действие которого разворачивается в альтернативной реальности после Первой мировой войны. В этом мире древние славянские мифы обрели плоть и кровь, а разрушенные окопы соседствуют с заколдованными деревнями.

За проект отвечает инди-студия Forge Ahead Games, расположенная в Европе. Игра позиционируется как шутер от третьего лица, где игроки исследуют темы любви, утраты, судьбы и свободы воли. В Chains of Lukomorye можно будет играть как в одиночку, так и в кооперативном режиме.

По сюжету, союзники применили таинственный ритуал, который положил конец войне, но нарушил законы реальности. В результате славянские легенды начали проникать в реальный мир: в глухих лесах появился Леший, в опустевших селах слышен голос колдуна-кота Баюна, а из подземелий выползают забытые ужасы. Всё это предстоит пережить главному герою, который отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти потерянную любовь из потустороннего мира.

В трейлере демонстрируются кинематографичные сцены и мрачная атмосфера, вдохновлённая фольклором. Геймплей пока показан лишь фрагментарно, но выглядит многообещающе. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam. Дата выхода пока не объявлена.

59
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
WerGC

эти ублюдки добрались до наших сказок

21
Alex40001

скайнет послала терминатора но словила системный сбой и заслала его в другую вселенную...

3
MORDORR

'' эти ублюдки добрались до наших сказок ''

Знаешь, не хочу душнить но придется; ты всё расценил с точностью 'до наоборот'. В самый разгар оголтелой ру...фобии, да ещё в Европе (!!!) выпустить игру с русским фольклором - подвиг. И ребят скорее всего сожрут, несмотря на их 'независимость'. Но тут фишка в другом. Чтобы оно действительно 'выстрелило' - это должно быть гениально и никак не меньше. Но гениальности тут нет....А есть балаган и узкая коридорность. Уж пардоньте, но что вижу то и пою. Но в любом случае злыдням наверняка уже стало не по себе....Так что расцениваю её прежде всего как смелую попытку ' дать сдачи'.

5
MORDORR

Всем будет жопа когда гранатомётчики - лешие выкатят из болота секретную избушку на курьих ножках, с пушкой от 'тигра', и наводчицей бабой Ягой. А уж когда матрёшки ломанут в штыковую атаку....

20
JackBV

Да ну, прикольно же. Кот Баюн, Леший, Джон Уик и другие.

11
Saw Gerrera
8
Egik81

Я думал, русы против ящеров или черной книгой все ограничится, но дурной пример оказался заразителен. Смущает что не указана что за страна в Европе. Пока больше похоже на информационный вброс от авторитетного игрового издания.

7
Alex40001

вот как ненужно делать ....

7
Денис Сидоров 5

Опять qte ,как ново

5
Alex40001

"Где Сара Конор?"

если что это немцы

на каски глянь у них пики а пики только у немцев были в 1 мировую

изначально если что все истории/сказки/былины небыли связаны с христианской символикой

////вопрос символики остается открытым///

4
Ниалот Нзотович

То есть избушку на куриных ножках придется мочить из РПГ, с использованием напалма, потому что её древесная основа горючая?)

3
demonvandal

А пачиму говорят на иноземном?

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