На прошлой неделе в информационном поле неожиданно появились сразу два амбициозных проекта — Chains of Lukomorye и "Царевна", которые сразу же заинтересовали русскоязычных геймеров. Обе игры подаются как проекты от небольших европейских инди-студий, вдохновлённых славянским фольклором, но на поверку всё оказалось не так просто. Представители СМИ и внимательные пользователи обратили внимание на подозрительное отсутствие какой-либо информации о разработчиках, при том, что медийное продвижение игр вышло на весьма высокий уровень — публикации появились на страницах крупных англоязычных изданий, включая Game Informer.

Наиболее странным выглядит то, что за проектами не стоят ни известные российские издатели вроде Mundfish, Saber Interactive или Fulqrum Publishing, ни какие-либо опытные студии, о которых слышали ранее. Forge Ahead (создатель Chains of Lukomorye) и Watt Studio (авторы "Царевны") представляются как "европейские команды", но не указывают страну, не имеют портфолио и не ассоциируются ни с одним релизом, даже минимального масштаба. Это вызывает недоумение у многих разработчиков — получить доступ к ведущим медиа, не имея за спиной ни одного проекта, практически невозможно без серьёзного финансирования.

Дополнительную настороженность вызывает и тот факт, что обе игры изначально появились именно в Game Informer, журнале, который ранее прекратил своё существование, но был восстановлен в 2024 году благодаря инвестициям студии Gunzilla Games. Последнюю уже обвиняли в возможных непрозрачных финансовых связях и участии в схемах, связанных с отмыванием денег. Хотя прямых доказательств связи между Gunzilla и новыми проектами пока нет, источники в индустрии отмечают, что подобная активность может быть не столько попыткой создания игр, сколько инструментом для медийной легализации потоков финансирования через игровые площадки.

Именно это порождает всё больше слухов о том, что Chains of Lukomorye и "Царевна" могут быть не столько реальными играми, сколько частью схемы по выводу средств на западные рынки. В пользу этой версии говорит и тот факт, что обе студии не указали партнёрств с какими-либо издателями, предпочли самоиздательство и при этом уже запустили дорогостоящие рекламные кампании, ориентированные на англоязычную аудиторию.

Конечно, не исключено, что это просто неудачная попытка двух начинающих студий выйти на рынок, но в условиях полной анонимности и нестандартного пути продвижения вопросы остаются. Будут ли Chains of Lukomorye и "Царевна" действительно выпущены или её постигнет судьба других проектов с громкими обещаниями и нулевым результатом — покажет только время. Пока у обоих проектов есть только эффектные трейлеры и интригующие описания, но вот что скрывается за красивой оберткой неизвестно.