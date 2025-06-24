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Chains of Lukomorye 2026 г.
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
7.8 19 оценок

Недавно представленные Chains of Lukomorye и "Царевна" могут быть связаны с мошеннической схемой для отмывания денег

Gutsz Gutsz

На прошлой неделе в информационном поле неожиданно появились сразу два амбициозных проекта — Chains of Lukomorye и "Царевна", которые сразу же заинтересовали русскоязычных геймеров. Обе игры подаются как проекты от небольших европейских инди-студий, вдохновлённых славянским фольклором, но на поверку всё оказалось не так просто. Представители СМИ и внимательные пользователи обратили внимание на подозрительное отсутствие какой-либо информации о разработчиках, при том, что медийное продвижение игр вышло на весьма высокий уровень — публикации появились на страницах крупных англоязычных изданий, включая Game Informer.

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Наиболее странным выглядит то, что за проектами не стоят ни известные российские издатели вроде Mundfish, Saber Interactive или Fulqrum Publishing, ни какие-либо опытные студии, о которых слышали ранее. Forge Ahead (создатель Chains of Lukomorye) и Watt Studio (авторы "Царевны") представляются как "европейские команды", но не указывают страну, не имеют портфолио и не ассоциируются ни с одним релизом, даже минимального масштаба. Это вызывает недоумение у многих разработчиков — получить доступ к ведущим медиа, не имея за спиной ни одного проекта, практически невозможно без серьёзного финансирования.

Дополнительную настороженность вызывает и тот факт, что обе игры изначально появились именно в Game Informer, журнале, который ранее прекратил своё существование, но был восстановлен в 2024 году благодаря инвестициям студии Gunzilla Games. Последнюю уже обвиняли в возможных непрозрачных финансовых связях и участии в схемах, связанных с отмыванием денег. Хотя прямых доказательств связи между Gunzilla и новыми проектами пока нет, источники в индустрии отмечают, что подобная активность может быть не столько попыткой создания игр, сколько инструментом для медийной легализации потоков финансирования через игровые площадки.

Именно это порождает всё больше слухов о том, что Chains of Lukomorye и "Царевна" могут быть не столько реальными играми, сколько частью схемы по выводу средств на западные рынки. В пользу этой версии говорит и тот факт, что обе студии не указали партнёрств с какими-либо издателями, предпочли самоиздательство и при этом уже запустили дорогостоящие рекламные кампании, ориентированные на англоязычную аудиторию.

Конечно, не исключено, что это просто неудачная попытка двух начинающих студий выйти на рынок, но в условиях полной анонимности и нестандартного пути продвижения вопросы остаются. Будут ли Chains of Lukomorye и "Царевна" действительно выпущены или её постигнет судьба других проектов с громкими обещаниями и нулевым результатом — покажет только время. Пока у обоих проектов есть только эффектные трейлеры и интригующие описания, но вот что скрывается за красивой оберткой неизвестно.

14
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
MORDORR
3
Navigor506

Я так и не понял а причём тут отмывание денег и вывод средств в Европу. Студии европейские, российскими себя вообще не позиционируют, никаких вложений или грантов от нашего правительства - вообще ничего нет. Только тот факт, что про них рассказали в Game Informer. Там же про другие игры не рассказывали, ага.

И да, это первый раз, когда ноунейм студия без портфолио и прочего пытается заявить о себе типа крутой игрой? Такое происходит регулярно. Правда обычно речь идёт об очередных создателях Ведьмака и прочих хитовых игр.

2
Gords

Скорее всего развод из 404. Лохов которые это предзакажут, или вложат бабло, даже не жалко.

2
ThinFalco

Да ну нах😨

1
Anglerfish

Может быть да, а может быть и нет.

1
AlexFoRestor
неудачная попытка двух начинающих студий выйти на рынок

так а в чём неудача-то? пока вроде все по плану у них идёт

1
Mihanbo

как всегда,ничего нового...

Despot_Aspid

Ожидаемо, но всё равно жаль. Из Chains of Lukomorye могло выйти неплохое шутилово категории С. А из "царевны" "Байонетта словянские корни")).