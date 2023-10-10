Кооперативный рогалик Champion Shift получит многопользовательский пролог в Steam 7 ноября ©

Разработчик инди-игр из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) SRG Studios сегодня сообщил, что собирается выпустить многопользовательский пролог для своего кооперативного рогалика Champion Shift 7 ноября 2023 года, который будет доступен для ПК в Steam.

В прологе будут представлены три игровых персонажа, оригинальный саундтрек и возможность совместной игры до 4 игроков.

Champion Shift представляет мифологических воинов в жанре рогаликов, сочетая легенды и знания с динамичным игровым процессом и сложными боями. Вступите в роль чемпиона и сразитесь с Доминионом, теневой корпорацией, стремящейся к мировому господству.

Ваш квест начинается, когда вы сражаетесь с силами противника, раскрывая в своем распоряжении арсенал способностей, включая дары для конкретных персонажей и эффективную многопользовательскую стратегию. Готовы к тому, что будет дальше? Исследуйте три карты пролога с дневными и ночными этапами, пробиваясь через лабораторию Доминиона в поисках своих чемпионов.

Начните свое путешествие в роли Сунь Укуна в сюжетном режиме Champion Shift или объединитесь с друзьями в многопользовательском режиме пролога. Играйте за сверхъестественного Сунь Укуна, легендарную Афину или преданного Гильгамеша и сразитесь с Доминионом, объединив свои силы.

Воспользуйтесь преимуществами уникальной игровой механики вашего чемпиона, в том числе его способностью переключаться между персонажем и автомобилем одним нажатием кнопки. Ищете быстрый отдых? Готовитесь к гонкам с друзьями? Автомеханики Champion Shift будут готовы в крайнем случае. Во время игры открывайте и улучшайте новые дары и навыки, чтобы максимизировать свой потенциал силы.