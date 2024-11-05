Курьёзный баг в Champions Tactics заставил всё сообщество проигрывать двум случайным игрокам

В минувшие выходные Champions Tactics: Grimoria Chronicles от Ubisoft превратилась в настоящий детектив. Всё началось в пятницу, когда игроки вдруг стали массово проигрывать одному и тому же сопернику. В рейтинговых матчах творилось что-то невообразимое. Игроки только успевали подключиться, как тут же получали ошибку сервера и мгновенное поражение. При этом система уверяла, что статистика не пострадает, хотя рейтинги стремительно летели вниз.

Вскоре выяснилось, что все эти загадочные поражения связаны с одним игроком — неким Paulstar111. К вечеру пятницы сообщество уже требовало его бана, подозревая в хакерстве. Модераторам пришлось развести руками — команда разработчиков не могла попасть в офис до понедельника.

Правда, уже в субботу гейм-директор Билукат сообщил о бане загадочного Paulstar111. Вот только радость была недолгой — буквально через пару минут появился новый «суперзлодей» по имени Schilleri11, и история повторилась.

А вот в понедельник история приняла совсем неожиданный оборот. Оказалось, что оба «суперзлодея» были такими же жертвами бага, как и все остальные. А забанили их на всякий случай.

«Приносим искренние извинения Schilleri11 и Paulstar111 — во всём виноват сбой в системе подбора игроков. Мы уже сняли баны и просим сообщество отнестись к ним с пониманием», — сообщил Билукат, подводя черту под этой курьёзной историей.

Что касается самой Champions Tactics, то игровой процесс здесь построен вокруг PvP-сражений между командами чемпионов. А каждый герой представляет собой уникальный NFT-токен, который можно приобрести либо за криптовалюту, либо заработать непосредственно в игре.