Ubisoft без лишнего шума выпустила бесплатную тактическую ролевую игру Champions Tactics, но с микротранзакциями и NFT

Глава Ubisoft уже выразил желание внедрить NFT в свои продукты в 2021 году, что вызвало недовольство как разработчиков, так и геймеров. Однако компания не сдается и на прошлой неделе тихо выпустила Champions Tactics: Grimoria Chronicles, игру, в которой используется эта технология.

Игра описывается как тактическая PvP-ролевая игра для ПК, в которой игроки объединяются в отряды по три человека и сражаются в пошаговой системе боя. В игре используются фигурки, которые можно приобрести за внутриигровое золото или криптовалюту. Кроме того, есть возможность создавать собственных чемпионов с помощью системы "Forge", что также требует платы.

По данным IGN, в продаже можно найти фигурки стоимостью от 7 до 63 000 долларов, что, конечно, не означает, что кто-то купит их за такую сумму.

Теоретически Champions Tactics - free-to-play, и для ее запуска требуется только аккаунт Ubisoft и блокчейн кошелек. Однако в ней нет кампании, а основное внимание уделяется дуэлям между игроками, поэтому те, у кого есть более дорогие фигурки, быстро получат преимущество перед теми, кто не тратит деньги. Таким образом, мы имеем дело с классическим примером по принципу "pay-to-win".

Решение Ubiosft выпустить игру с использованием NFT в это время может вызвать недоумение. В последнее время компания столкнулась с множеством проблем, и использование этой технологии вряд ли поможет восстановить доверие игроков. Трейлер игры набрал всего около 1000 просмотров за семь дней, так что вряд ли кто-то вообще знает о существовании Champions Tactics.

Впрочем, это неудивительно, учитывая, что разработчики никогда не представляли ее на мероприятиях вроде Ubisoft Forward. Игру также нельзя найти на YouTube-канале компании или в разделе "Новости" на ее главном сайте. По данным IGN, она рекламировалась в основном на сайтах, ориентированных на NFT. Возможно, таким образом компания хотела избежать потенциального гнева геймеров.