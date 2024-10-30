Ubisoft без лишнего шума выпустила бесплатную тактическую ролевую игру Champions Tactics, но с микротранзакциями и NFT

Глава Ubisoft уже выразил желание внедрить NFT в свои продукты в 2021 году, что вызвало недовольство как разработчиков, так и геймеров. Однако компания не сдается и на прошлой неделе тихо выпустила Champions Tactics: Grimoria Chronicles, игру, в которой используется эта технология.
Игра описывается как тактическая PvP-ролевая игра для ПК, в которой игроки объединяются в отряды по три человека и сражаются в пошаговой системе боя. В игре используются фигурки, которые можно приобрести за внутриигровое золото или криптовалюту. Кроме того, есть возможность создавать собственных чемпионов с помощью системы "Forge", что также требует платы.
По данным IGN, в продаже можно найти фигурки стоимостью от 7 до 63 000 долларов, что, конечно, не означает, что кто-то купит их за такую сумму.
Теоретически Champions Tactics - free-to-play, и для ее запуска требуется только аккаунт Ubisoft и блокчейн кошелек. Однако в ней нет кампании, а основное внимание уделяется дуэлям между игроками, поэтому те, у кого есть более дорогие фигурки, быстро получат преимущество перед теми, кто не тратит деньги. Таким образом, мы имеем дело с классическим примером по принципу "pay-to-win".
Решение Ubiosft выпустить игру с использованием NFT в это время может вызвать недоумение. В последнее время компания столкнулась с множеством проблем, и использование этой технологии вряд ли поможет восстановить доверие игроков. Трейлер игры набрал всего около 1000 просмотров за семь дней, так что вряд ли кто-то вообще знает о существовании Champions Tactics.
Впрочем, это неудивительно, учитывая, что разработчики никогда не представляли ее на мероприятиях вроде Ubisoft Forward. Игру также нельзя найти на YouTube-канале компании или в разделе "Новости" на ее главном сайте. По данным IGN, она рекламировалась в основном на сайтах, ориентированных на NFT. Возможно, таким образом компания хотела избежать потенциального гнева геймеров.
Когда уже вся западная часть население во всем мире, откажется от игр юбисофт, сколько можно обмазываться дерьмом и просить добавки.
Ну, колда в топе стима.
Целевая аудитория там американские скуфы, и школьники, нормальных игр не видевшие. Они любят, как ты выразился: "обмазываться и просить добавки"
Блин вроде кол оф дути выходила как будто недавно, а уже успели анонсировать, показать трейлер и выпустить ее стиме, время летит очень быстро либо серию поставили на конвеер.
какой плохой не была индустрия, люди будут жить в своем мирке, где делают хорошие вещи. мало кто хочет принимать реальность такой какая она есть.
когда игры в минус пойдут,а так им плевать прибыль есть за минимум усилил и плевать на репутацию на которую даже внимания давно не обращаю,посмотрел в нете или бетку а дальше твоё мнение нужна нет а ждать крупных проектов всегда глупо т.к.фильм что игры с продолжениями только скатываются если их спасать некому
каждый год будет новая колда) главное деньги платите.
Эта концепция лохотрона ещё не изжила себя?
кое кто все еще верит, как всякие сектанты
Правильно.... Когда банкрот, так и поступают....
Перевожу на русский:
Мы сделали игру из г*вна и палок, ну как игру, там игры-то нет, а выигрывает самый тупой и богатый, ой, в смысле самый умный, ну и богатый.
Ну и гав...на, судя по трейлеру😂
Всë никак Гиймо успокоится не может со своими нфт маразм...