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Champions Tactics 23.10.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Условно-бесплатная, Фэнтези
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Ubisoft без лишнего шума выпустила бесплатную тактическую ролевую игру Champions Tactics, но с микротранзакциями и NFT

Procy_on
Новости

Глава Ubisoft уже выразил желание внедрить NFT в свои продукты в 2021 году, что вызвало недовольство как разработчиков, так и геймеров. Однако компания не сдается и на прошлой неделе тихо выпустила Champions Tactics: Grimoria Chronicles, игру, в которой используется эта технология.

Игра описывается как тактическая PvP-ролевая игра для ПК, в которой игроки объединяются в отряды по три человека и сражаются в пошаговой системе боя. В игре используются фигурки, которые можно приобрести за внутриигровое золото или криптовалюту. Кроме того, есть возможность создавать собственных чемпионов с помощью системы "Forge", что также требует платы.

По данным IGN, в продаже можно найти фигурки стоимостью от 7 до 63 000 долларов, что, конечно, не означает, что кто-то купит их за такую сумму.

Теоретически Champions Tactics - free-to-play, и для ее запуска требуется только аккаунт Ubisoft и блокчейн кошелек. Однако в ней нет кампании, а основное внимание уделяется дуэлям между игроками, поэтому те, у кого есть более дорогие фигурки, быстро получат преимущество перед теми, кто не тратит деньги. Таким образом, мы имеем дело с классическим примером по принципу "pay-to-win".

Решение Ubiosft выпустить игру с использованием NFT в это время может вызвать недоумение. В последнее время компания столкнулась с множеством проблем, и использование этой технологии вряд ли поможет восстановить доверие игроков. Трейлер игры набрал всего около 1000 просмотров за семь дней, так что вряд ли кто-то вообще знает о существовании Champions Tactics.

Впрочем, это неудивительно, учитывая, что разработчики никогда не представляли ее на мероприятиях вроде Ubisoft Forward. Игру также нельзя найти на YouTube-канале компании или в разделе "Новости" на ее главном сайте. По данным IGN, она рекламировалась в основном на сайтах, ориентированных на NFT. Возможно, таким образом компания хотела избежать потенциального гнева геймеров.

-24
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
User_200

Когда уже вся западная часть население во всем мире, откажется от игр юбисофт, сколько можно обмазываться дерьмом и просить добавки.

3
PeaceDuke72

Ну, колда в топе стима.
Целевая аудитория там американские скуфы, и школьники, нормальных игр не видевшие. Они любят, как ты выразился: "обмазываться и просить добавки"

4
User_200 PeaceDuke72

Блин вроде кол оф дути выходила как будто недавно, а уже успели анонсировать, показать трейлер и выпустить ее стиме, время летит очень быстро либо серию поставили на конвеер.

0
Paramezan PeaceDuke72

какой плохой не была индустрия, люди будут жить в своем мирке, где делают хорошие вещи. мало кто хочет принимать реальность такой какая она есть.

0
Thinker_724

когда игры в минус пойдут,а так им плевать прибыль есть за минимум усилил и плевать на репутацию на которую даже внимания давно не обращаю,посмотрел в нете или бетку а дальше твоё мнение нужна нет а ждать крупных проектов всегда глупо т.к.фильм что игры с продолжениями только скатываются если их спасать некому

-1
Paramezan User_200

каждый год будет новая колда) главное деньги платите.

-1
Wing42
и NFT

Эта концепция лохотрона ещё не изжила себя?

2
Темный-Властелин

кое кто все еще верит, как всякие сектанты

1
Vurdalak

Правильно.... Когда банкрот, так и поступают....

1
PanKotovsky

Перевожу на русский:

Мы сделали игру из г*вна и палок, ну как игру, там игры-то нет, а выигрывает самый тупой и богатый, ой, в смысле самый умный, ну и богатый.

1
Forsaken67rus

Ну и гав...на, судя по трейлеру😂

1
Xndr DeKoz
1
Punisher1

Всë никак Гиймо успокоится не может со своими нфт маразм...

1