Пошаговая стратегическая игра в ретро-стиле Chaos Galaxy стала доступна для Nintendo Switch ©

Китайский издатель инди-игр 2P Games и гонконгский разработчик и издатель инди-игр Eastasiasoft Limited объявили, что их ретро-пошаговая стратегическая игра Chaos Galaxy стала доступна для Nintendo.

Chaos Galaxy обещает захватывающий научно-фантастический опыт, наполненный захватывающими сражениями, захватывающим повествованием и бесконечными исследованиями, которые отдают дань уважения классическим жанрам, таким как Advance Wars, Super Robot Wars и Romance of the Three Kingdoms.

Действие происходит в далекой Галактической Империи, правившей галактикой тысячу лет, которая рухнула под внезапным ударом инопланетян. Теперь, раздираемые гражданской войной, бесчисленные герои ступили на путь покорения трех тысяч миров галактики. Посреди этой хаотичной войны вдалеке маячит большая угроза галактике...

Выберите один из четырех основных флотов Галактической Империи с 14 различными фракциями, включая пиратов, наемников, торговые гильдии, убийц и многих других. Каждая фракция имеет совершенно другую предысторию, характерное оружие и дерево политики.

На выбор предлагается более 100 видов мехов и боевых кораблей, десятки доступных видов оружия и навыков юнитов, а также более 60 командиров со своими уникальными историями и наборами навыков.