Разработчики Chaos Islands представили геймплей своей новой стратегии, в которой строительство поселения сочетается с построением колоды, обороной башнями и элементами рогалика.

По сюжету человечество оказалось на грани уничтожения из-за вторжения демонических сил. Последним убежищем выживших стали парящие в небесах острова, где игрокам предстоит возвести и развивать поселение, одновременно готовясь к новым атакам противника.

Однако обычного градостроительства недостаточно: необходимо грамотно использовать доступные карты и выстраивать оборону, чтобы не позволить демонам прорваться к последнему оплоту человечества. Chaos Islands объединяет сразу несколько жанровых механик, предлагая чередовать развитие поселения с отражением вражеских атак.