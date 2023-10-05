Новый трейлер боевых гонок - Chaos on Wheels

Хаос на колесах - захватывающий опыт боевых гонок на брутальных автомобилях. Настраивайте свои машины, оснащайте их броней, покупайте оружие, открывайте новые гаджеты, улучшайте боеприпасы и сражайтесь с другими машинами в битве полного хаоса. Выбирайте своего водителя и садитесь за руль тяжелобронированной машины. Приведите себя к победе, уничтожив любого врага который встанет на вашем пути. Избегайте снарядов, ловушек, опасностей и сейте ужас любому кто противостоит вам. Выполняйте достижения, улучшайте автомобили и создавайте ещё больший хаос.
Ключевая особенность - динамичный экшен с тоннами пуль, ракет и снарядов, чтобы насладиться адреналином от боевых гонок! Играйте с друзьями или с случайными людьми, уничтожьте их всех и не оставляйте ничего кроме хаоса! Запланированная дата выхода - 19 октября. Доступна демоверсия в Steam.
0:24 монтаж ? ахахахаха , это че за позор ?)