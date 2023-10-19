Состоялся полноценный релиз боевых гонок - Chaos on Wheels

Вдавите педаль до упора в автомобильной боевой игре Chaos on Wheels (Хаос на колесах)! Приготовьтесь к жёстким разрушениям, уничтожая вражеские машины, турели и преодолевая опасности. Настраивайте свои транспортные средства, оснащайте мощным оружием и устраивайте бойню на всём своём пути к победе! Станьте величайшим королём Хаоса, уничтожая своих врагов на самых разных картах, не оставляя ничего, кроме разрушений! До 26 октября действует скидка 10% сейчас цена 792 рубля, доступна демоверсия.
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об игре
Chaos on Wheels 19.10.2023
6.8 6 оценок
Экшен, Инди, Гонки, Автомобили
19.10.2023 PC
6.8/10 Пользователи 6
В этой игре вы должны управлять бронированным автомобилем, уничтожая всё на своём пути. Выбирайте водителя, модифицируйте транспорт, улучшайте броню и вооружение, чтобы превратить свою машину в идеальную машину разрушения.
В вашем распоряжении специальный гараж для тюнинга и установки нового оружия и гаджетов. Добавляйте цвета, обвесы, создавайте уникальный дизайн автомобиля мечты.
На пути вас поджидают вражеские турели и ловушки. Уничтожайте их первыми. Выжимайте максимум из возможностей своего авто, оставляя за собой лишь дым и пепел. Пришло время сесть за руль и доказать, что ваши машины — самое грозное оружие в этом мире.
Минимальные требования
Операционная система: Windows 7
Процессор: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1000-й серии / AMD RX 5000-й серии
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 35 ГБ
DirectX: 11.0
Процессор: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1000-й серии / AMD RX 5000-й серии
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 35 ГБ
DirectX: 11.0
Рекомендуемые требования
Операционная система: Windows 10
Процессор: Intel Core i7 / эквивалент от AMD
Видеокарта: NVIDIA RTX 2000-й серии / эквивалент от AMD
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 35 ГБ
DirectX: 11.0
Процессор: Intel Core i7 / эквивалент от AMD
Видеокарта: NVIDIA RTX 2000-й серии / эквивалент от AMD
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 35 ГБ
DirectX: 11.0
19.10.2023
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