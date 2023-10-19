Состоялся релиз боевых гонок - Chaos on Wheels

В этой игре вы должны управлять бронированным автомобилем, уничтожая всё на своём пути. Выбирайте водителя, модифицируйте транспорт, улучшайте броню и вооружение, чтобы превратить свою машину в идеальную машину разрушения.

В вашем распоряжении специальный гараж для тюнинга и установки нового оружия и гаджетов. Добавляйте цвета, обвесы, создавайте уникальный дизайн автомобиля мечты.

На пути вас поджидают вражеские турели и ловушки. Уничтожайте их первыми. Выжимайте максимум из возможностей своего авто, оставляя за собой лишь дым и пепел. Пришло время сесть за руль и доказать, что ваши машины — самое грозное оружие в этом мире.