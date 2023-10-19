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Chaos on Wheels 19.10.2023
6.8 6 оценок

Состоялся релиз боевых гонок - Chaos on Wheels

Pavel Rally

Вдавите педаль до упора в автомобильной боевой игре Chaos on Wheels (Хаос на колесах)! Приготовьтесь к жёстким разрушениям, уничтожая вражеские машины, турели и преодолевая опасности. Настраивайте свои транспортные средства, оснащайте мощным оружием и устраивайте бойню на всём своём пути к победе! Станьте величайшим королём Хаоса, уничтожая своих врагов на самых разных картах, не оставляя ничего, кроме разрушений! До 26 октября действует скидка 10% сейчас цена 792 рубля, доступна демоверсия.

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