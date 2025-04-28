Аниме-девушки на мотоциклах - дебютный трейлер гача-RPG Chasing Kaleidorider

Fizzglee Studio представила Chasing Kaleidorider — новую гача-RPG, в которой игроков ждут аниме-девушки на мотоциклах. В этой игре можно будет не только коллекционировать героинь, но и выбирать различные модели мотоциклов.
В дебютном трейлере разработчики показали несколько персонажей. По слухам, коллекция будет включать наездницу-горничную и девушек в откровенных костюмах с глубоким декольте, что наверняка привлечет внимание поклонников аниме-стилистики.
Дата релиза Chasing Kaleidorider пока не объявлена. Желающие могут подписаться на новостную рассылку, чтобы первыми узнать подробности о запуске и новых героях.
У меня иногда ощущение что японцы вечно под чем-то. Их фантазию никому не переплюнуть)
Это все грибы шиитаки.
А при чем тут японцы. Разрабы китайцы которых курирует тенцент.
Очередная, кислотная гача-тошниловка, которая уйдëт в забвение через месяц после релиза
Симулятор трясущихся джипег жоп при стрельбе неплохо набрал, а тут трясущиеся жопы на мотоциклах… неплохие шансы
// Артём Савельев
выглядит все красиво, но ожидал другого геймплея