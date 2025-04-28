Аниме-девушки на мотоциклах - дебютный трейлер гача-RPG Chasing Kaleidorider

Fizzglee Studio представила Chasing Kaleidorider — новую гача-RPG, в которой игроков ждут аниме-девушки на мотоциклах. В этой игре можно будет не только коллекционировать героинь, но и выбирать различные модели мотоциклов.

В дебютном трейлере разработчики показали несколько персонажей. По слухам, коллекция будет включать наездницу-горничную и девушек в откровенных костюмах с глубоким декольте, что наверняка привлечет внимание поклонников аниме-стилистики.

Дата релиза Chasing Kaleidorider пока не объявлена. Желающие могут подписаться на новостную рассылку, чтобы первыми узнать подробности о запуске и новых героях.