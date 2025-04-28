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Chasing Kaleidorider 2025 г.
Ролевая, Условно-бесплатная, Аниме
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Аниме-девушки на мотоциклах - дебютный трейлер гача-RPG Chasing Kaleidorider

butcher69 butcher69

Fizzglee Studio представила Chasing Kaleidorider — новую гача-RPG, в которой игроков ждут аниме-девушки на мотоциклах. В этой игре можно будет не только коллекционировать героинь, но и выбирать различные модели мотоциклов.

В дебютном трейлере разработчики показали несколько персонажей. По слухам, коллекция будет включать наездницу-горничную и девушек в откровенных костюмах с глубоким декольте, что наверняка привлечет внимание поклонников аниме-стилистики.

Дата релиза Chasing Kaleidorider пока не объявлена. Желающие могут подписаться на новостную рассылку, чтобы первыми узнать подробности о запуске и новых героях.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Odesseet

У меня иногда ощущение что японцы вечно под чем-то. Их фантазию никому не переплюнуть)

1
Raphtallia

Это все грибы шиитаки.

1
MeanDresden

А при чем тут японцы. Разрабы китайцы которых курирует тенцент.

Jarvis666

Очередная, кислотная гача-тошниловка, которая уйдëт в забвение через месяц после релиза

1
moonfaer

Симулятор трясущихся джипег жоп при стрельбе неплохо набрал, а тут трясущиеся жопы на мотоциклах… неплохие шансы

Пользователь ВКонтакте

// Артём Савельев

YanDesu

выглядит все красиво, но ожидал другого геймплея

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Аниме-девушки на мотоциклах - дебютный трейлер гача-RPG Chasing Kaleidorider