Вышел трейлер игры Chasmal Fear - хоррора с эффектом "нагрудной камеры" на Unreal Engine 5

Команда MystiveDev, состоящая из двух человек, сообщила о своей грядущей FPS-хоррор-игре Chasmal Fear на движке Unreal Engine 5 с эффектом "нагрудной камеры". Судя по всему, игра выполнена в художественном стиле, напоминающем Doom 3.

По словам разработчиков, Chasmal Fear - это сюжетная игра. Игроки смогут исследовать подводный объект, и их выбор будет сильно влиять на весь игровой процесс, включая концовку. Игра также будет поддерживать кооператив с двумя игроками. Итак, ваш выбор приведет вас в разные места подводного города. Некоторые варианты приведут в зоны, где вам придется играть скрытно, в то время как другие потребуют применения огнестрельного оружия.

В Chasmal Fear также будут рандомизированные события. Например, вы можете ожидать случайных звуков, скримеров, головоломок и появления монстров. Думайте о таких событиях как о том, что мы видели в Dead Space. Все эти события будут основаны на случайности. Разработчики также рассказали, что будет шанс, что пол проломится у вас под ногами и сбросит вас на уровни, на которые вы не сможете попасть иначе.