Симулятор автомеханика из глубинки - релиз Cheap Car Repair

Встань на место механика, который держит собственную автомастерскую в одной из многочисленных типичных польских деревень 90-х годов.
Ремонтируй польскую автомобильную классику самыми странными и креативными способами:
- латай кузов, шпаклюй вмятины, крась детали, отмывай засохшую грязь и счищай ржавчину,
- меняй запчасти, используя оригинальные комплектующие или гораздо более дешёвые заменители,
- разбирай и собирай элементы автомобиля, помня, что у каждого болта есть своё место,
- поднимай машины, снимай колёса и выполняй новые ремонты, чтобы превратить ржавые развалины в более-менее пригодные к использованию машины.
Хотя нет… эта деревня совсем не типичная. Это «Нижние Ебеня» — место, где даже вороны разворачиваются обратно, ничего не работает как надо, а здравый смысл давно сбежал куда подальше.
И посреди всего этого славного бардака стоишь ты… весь в белом, ну или, скорее, весь в масле и смазке.
Легко не будет — денег нет, так что придётся хитрить и экономить на всём, на чём только можно!
- Клиент помял крыло? Немного шпаклёвки — и дело сделано!
- Колготки вместо ремня? Конечно!
- Бензин, разбавленный водой? А почему бы и нет!
Если твоё творение продержится достаточно долго, чтобы выехать из мастерской, прибыль твоя!
Но не всегда всё идёт по плану. Если ремонт развалится слишком быстро, клиент может вернуться… и явно не с дружескими намерениями.
