Встань на место механика, который держит собственную автомастерскую в одной из многочисленных типичных польских деревень 90-х годов.

Ремонтируй польскую автомобильную классику самыми странными и креативными способами:

- латай кузов, шпаклюй вмятины, крась детали, отмывай засохшую грязь и счищай ржавчину,

- меняй запчасти, используя оригинальные комплектующие или гораздо более дешёвые заменители,

- разбирай и собирай элементы автомобиля, помня, что у каждого болта есть своё место,

- поднимай машины, снимай колёса и выполняй новые ремонты, чтобы превратить ржавые развалины в более-менее пригодные к использованию машины.

Хотя нет… эта деревня совсем не типичная. Это «Нижние Ебеня» — место, где даже вороны разворачиваются обратно, ничего не работает как надо, а здравый смысл давно сбежал куда подальше.

И посреди всего этого славного бардака стоишь ты… весь в белом, ну или, скорее, весь в масле и смазке.

Легко не будет — денег нет, так что придётся хитрить и экономить на всём, на чём только можно!

- Клиент помял крыло? Немного шпаклёвки — и дело сделано!

- Колготки вместо ремня? Конечно!

- Бензин, разбавленный водой? А почему бы и нет!

Если твоё творение продержится достаточно долго, чтобы выехать из мастерской, прибыль твоя!

Но не всегда всё идёт по плану. Если ремонт развалится слишком быстро, клиент может вернуться… и явно не с дружескими намерениями.