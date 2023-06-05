Представлен геймплейный трейлер хардкорного экшена "Чернь", вдохновленного славянской мифологией

Независимая команда разработчиков из студии Gamega, которая расположена в России, напоминает о своем амбициозном хардкорном экшене "Чернь". Отечественная игра предлагает геймерам бросить вызов древним богам и отправиться в мрачный фэнтези мир, который основан на славянской. Создатели игры предлагают в новом трейлере оценить необычный визуальный стиль и боевую систему.
Как заявлено самими разработчиками, "Чернь" объединяет в себе сразу несколько популярных игровых жанров. В ней можно заметить элементы метроидвании, соулс-лайка и даже классических RPG с разнообразными возможностями для прохождения. Новый трейлер позволяет оценить сочетание 2D и 3D графики, большое разнообразие оружия и сложные битвы с врагами
В Gamega намериваются выпустить "Чернь" на ПК до конца 2023 года. Также в планы разработчиков входит выпуск версии игры для Nintendo Switch.
Удачи им, конечно, но мне стиль не нравится.
Да ты че, это же баннер сага РПГ!!!!!!!
Вообще ни разу не баннер сага. Там словно от руки нарисованный мультик, а здесь скорее стиль комиксовых игр от теллтейл, только намного хуже.
Вообще нет.
Ну, как бы, Баннер Сага - пошаговая тактика, а здесь - экшен от третьего лица. Там немножко так другие требования к стилю, нес па?
А мне «Черную книгу» напоминает
Одним словом чернь.
zelda impact wild hunt
Как же это всрато выглядит...-_-
Чёт какой-то кал
Стиль зашёл, приятный для глаз.
Тёмный славянский Геншин.
в стиле Ashen
Кому-то лавры «Мести серого пса» покоя не дают?
когда убогую графу и анимации пытаются скрыть за типа-визуалом