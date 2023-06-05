Chern TBA
5.5 6 оценок

Представлен геймплейный трейлер хардкорного экшена "Чернь", вдохновленного славянской мифологией

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Gutsz
Новости

Независимая команда разработчиков из студии Gamega, которая расположена в России, напоминает о своем амбициозном хардкорном экшене "Чернь". Отечественная игра предлагает геймерам бросить вызов древним богам и отправиться в мрачный фэнтези мир, который основан на славянской. Создатели игры предлагают в новом трейлере оценить необычный визуальный стиль и боевую систему.

Как заявлено самими разработчиками, "Чернь" объединяет в себе сразу несколько популярных игровых жанров. В ней можно заметить элементы метроидвании, соулс-лайка и даже классических RPG с разнообразными возможностями для прохождения. Новый трейлер позволяет оценить сочетание 2D и 3D графики, большое разнообразие оружия и сложные битвы с врагами

В Gamega намериваются выпустить "Чернь" на ПК до конца 2023 года. Также в планы разработчиков входит выпуск версии игры для Nintendo Switch.

Трейлеры
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Кей Овальд

Удачи им, конечно, но мне стиль не нравится.

8
Гремлин666

Да ты че, это же баннер сага РПГ!!!!!!!

1
Executor666 Гремлин666

Вообще ни разу не баннер сага. Там словно от руки нарисованный мультик, а здесь скорее стиль комиксовых игр от теллтейл, только намного хуже.

2
Кей Овальд Гремлин666

Вообще нет.

1
AndreySolovyov Гремлин666

Ну, как бы, Баннер Сага - пошаговая тактика, а здесь - экшен от третьего лица. Там немножко так другие требования к стилю, нес па?

0
AndreySolovyov Executor666

А мне «Черную книгу» напоминает

0
logostramus

Одним словом чернь.

6
Virtuoz11

zelda impact wild hunt

2
Executor666

Как же это всрато выглядит...-_-

1
Jarvis666

Чёт какой-то кал

0
TRADS80

Стиль зашёл, приятный для глаз.

0
Rаyden

Тёмный славянский Геншин.

0
SERGE KRAS

в стиле Ashen

0
AndreySolovyov

Кому-то лавры «Мести серого пса» покоя не дают?

0
Fenharell

когда убогую графу и анимации пытаются скрыть за типа-визуалом

0