Представлен геймплейный трейлер хардкорного экшена "Чернь", вдохновленного славянской мифологией ©

Независимая команда разработчиков из студии Gamega, которая расположена в России, напоминает о своем амбициозном хардкорном экшене "Чернь". Отечественная игра предлагает геймерам бросить вызов древним богам и отправиться в мрачный фэнтези мир, который основан на славянской. Создатели игры предлагают в новом трейлере оценить необычный визуальный стиль и боевую систему.

Как заявлено самими разработчиками, "Чернь" объединяет в себе сразу несколько популярных игровых жанров. В ней можно заметить элементы метроидвании, соулс-лайка и даже классических RPG с разнообразными возможностями для прохождения. Новый трейлер позволяет оценить сочетание 2D и 3D графики, большое разнообразие оружия и сложные битвы с врагами

В Gamega намериваются выпустить "Чернь" на ПК до конца 2023 года. Также в планы разработчиков входит выпуск версии игры для Nintendo Switch.