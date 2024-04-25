Авторы симулятора Chornobyl Liquidators назвали дату выхода

Студии Live Motion Games и Frozen Way объявили дату релиза Chornobyl Liquidators — симулятора чернобыльских ликвидаторов. Игра выйдет на PC 6 июня 2024 года. В скором времени команды начнут работать и над консольными версиями.

В Chornobyl Liquidators геймеры примерят на себя роли нескольких ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Например, игрокам придется тушить пожар на самой станции, бороться с радиоактивным заражением окрестностей, исследовать туннели под реактором и очищать крышу энергоблока от зараженных обломков. Персонажи будут выдуманными, но основанными на реальных людях.

Сюжет симулятора затронет события с апреля по сентябрь 1986 года. Среди различных механик — система стресса, которая будет мешать выполнять квесты и может даже довести героя до инфаркта. Всего в игре будет две возможных концовки — все зависит от решений, принятых при прохождении.

По словам авторов, геймерам не стоит ждать встреч с мутантами или аномалиями. Chornobyl Liquidators — это игра об исторической трагедии, и разработчики хотят отдать дань уважения всем, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы.