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Chernobyl Liquidators 06.06.2024
Симулятор, Выживание, От первого лица
6.6 41 оценка

Авторы симулятора Chornobyl Liquidators назвали дату выхода

Simple Jack
Новости

Студии Live Motion Games и Frozen Way объявили дату релиза Chornobyl Liquidators — симулятора чернобыльских ликвидаторов. Игра выйдет на PC 6 июня 2024 года. В скором времени команды начнут работать и над консольными версиями.

В Chornobyl Liquidators геймеры примерят на себя роли нескольких ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Например, игрокам придется тушить пожар на самой станции, бороться с радиоактивным заражением окрестностей, исследовать туннели под реактором и очищать крышу энергоблока от зараженных обломков. Персонажи будут выдуманными, но основанными на реальных людях.

Сюжет симулятора затронет события с апреля по сентябрь 1986 года. Среди различных механик — система стресса, которая будет мешать выполнять квесты и может даже довести героя до инфаркта. Всего в игре будет две возможных концовки — все зависит от решений, принятых при прохождении.

По словам авторов, геймерам не стоит ждать встреч с мутантами или аномалиями. Chornobyl Liquidators — это игра об исторической трагедии, и разработчики хотят отдать дань уважения всем, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Аристов--Черный
Персонажи будут выдуманными, но основанными на реальных людях.

Супер-ликвидатор Козловский передаёт привет:)

Посмотрим, что поляки выдумают о реальной истории...

3
Unicorling

Главный герой будет Бобр Курва Пердолевич

2
Denv3r 13

Ну посмотрим, демка лагала жутко. Наверняка оптимизация будет на дне.

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