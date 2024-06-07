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Chernobyl Liquidators 06.06.2024
Симулятор, Выживание, От первого лица
6.8 44 оценки

На ПК вышла игра Chernobyl Liquidators, позволяющая окунуться в события аварии на Чернобыльской АЭС

Lunersun
Новости

Польская студия Live Motion Games представила симулятор Chernobyl Liquidators, посвящённый героическим усилиям ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. До 20 июня 2024 года игру можно приобрести со скидкой 10% за 612 рублей. Приятной новостью для русскоязычных игроков станет наличие перевода интерфейса и субтитров на русский язык.

В Chernobyl Liquidators геймерам предстоит примерить на себя роль отважных ликвидаторов и столкнуться с суровыми реалиями катастрофы. Игроки смогут исследовать заражённые территории, бороться с пожаром на руинах четвёртого энергоблока и очищать крышу от радиоактивного графита.

Первые отзывы игроков на платформе Steam неоднозначны — на момент написания новости лишь 45% из 82 обзоров были положительными. Многие геймеры критикуют оптимизацию, наличие багов, анимации и графику, но в то же время хвалят сам геймплей. Разработчики уже отреагировали на негативные отзывы, пообещав исправить выявленные неполадки в будущих обновлениях.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
idntdrnkanmr

уххх...скачаю ща

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shurasick876

Агитка от нахрюков.

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Whiskey_40Vol

После ликвидации аварии и прочего, игра плавно перетекает в сталкер 2

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