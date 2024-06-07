На ПК вышла игра Chernobyl Liquidators, позволяющая окунуться в события аварии на Чернобыльской АЭС

Польская студия Live Motion Games представила симулятор Chernobyl Liquidators, посвящённый героическим усилиям ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. До 20 июня 2024 года игру можно приобрести со скидкой 10% за 612 рублей. Приятной новостью для русскоязычных игроков станет наличие перевода интерфейса и субтитров на русский язык.
В Chernobyl Liquidators геймерам предстоит примерить на себя роль отважных ликвидаторов и столкнуться с суровыми реалиями катастрофы. Игроки смогут исследовать заражённые территории, бороться с пожаром на руинах четвёртого энергоблока и очищать крышу от радиоактивного графита.
Первые отзывы игроков на платформе Steam неоднозначны — на момент написания новости лишь 45% из 82 обзоров были положительными. Многие геймеры критикуют оптимизацию, наличие багов, анимации и графику, но в то же время хвалят сам геймплей. Разработчики уже отреагировали на негативные отзывы, пообещав исправить выявленные неполадки в будущих обновлениях.
уххх...скачаю ща
Агитка от нахрюков.
После ликвидации аварии и прочего, игра плавно перетекает в сталкер 2