На ПК вышла игра Chernobyl Liquidators, позволяющая окунуться в события аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла ужасающая катастрофа — взрыв реактора четвёртого энергоблока. Это привело к выбросу в атмосферу огромного количества радиоактивных частиц, которые невидимы глазу, но смертельно опасны. На ликвидацию последствий аварии были отправлены специальные отряды, состоящие из добровольцев. Эти люди не считали себя героями, но им предстояло совершить настоящий подвиг, рискуя своим здоровьем и даже жизнью.

Chernobyl Liquidators — это не очередная фантастическая история про исследование загадочной Зоны. Это повествование о реальных событиях и людях, оказавшихся лицом к лицу с ужасающей угрозой — последствиями взрыва на ЧАЭС. Игроку предстоит столкнуться с невидимой, но от этого не менее опасной радиацией, разбираться в хитросплетениях интриг КГБ и принимать непростые решения, от которых будут зависеть судьбы многих.

Готовы ли вы принять этот вызов? Сможете ли вы, оказавшись на месте безымянного героя, противостоять коварной радиации? Решитесь ли вы, став одним из пожарных, вступить в схватку с огнём на руинах взорвавшегося реактора в ту роковую ночь? Хватит ли вам смелости, надев защитный костюм, пройти по опустевшим улицам города Припять, измеряя уровень радиации? Отважитесь ли вы спуститься в тёмные туннели под реактором, чтобы отыскать там правду? И сумеете ли вы, вооружившись лопатой, очистить крышу машинного зала третьего энергоблока от радиоактивных обломков графита?

Эта игра предлагает вам уникальную возможность — своими глазами увидеть тот ад, в который превратилась Чернобыльская АЭС после аварии. Вы сможете прочувствовать атмосферу того времени, принять участие в судьбоносных событиях и, возможно, лучше понять, через что пришлось пройти героям-ликвидаторам, многие из которых пожертвовали самым ценным ради нашей общей безопасности.