Chernobylite Complete Edition доберётся до Nintendo Switch выйдет 13 декабря

Chernobylite Complete Edition выйдет на Switch в Nintendo eShop 13 декабря, объявили издатель Untold Tales и разработчик The Farm 51.

Chernobylite впервые вышла в раннем доступе для ПК 16 октября 2019 года, затем последовал полный релиз для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 28 июля 2021 года, PlayStation 4 и Xbox One 28 сентября 2021 года и PlayStation 5 и Xbox Series 21 апреля 2022 года.

Игра будет доступна в двух формах. Chernobylite Complete Edition поставляется с полной базовой игрой и всеми обновлениями контента на сегодняшний день, включая дополнительные сюжетные миссии, новые локации, дополнительное оружие, уникальные игровые режимы и многое другое.

Chernobylite Premium Edition поставляется со всем вышеперечисленным, а также цифровыми загрузками официального саундтрека и артбука Chernobylite, а также двумя косметическими видами оружия и убежищем

Загружаемый контент включает «The Seasoned Scavenger» и «Irradiated Hideout».