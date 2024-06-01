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Chernobylite 16.10.2019
Экшен, Выживание, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
6.8 495 оценок

Полное издание Chernobylite с недавно выпущенными обновление контента 4-го сезона вышло на ПК

monk70
Новости

Chernobylite: Complete Edition — это последнее крупное обновление, доступное бесплатно всем, у кого уже есть игра. Оно не только позволит игрокам немедленно ощутить весь азарт игры, действие которой происходит в полной опасностей Чернобыльской зоне отчуждения, но и, вдобавок ко всему, владельцы Enhanced Edition получат долгожданный пакет нового контента. Релиз на консолях состоится в ближайшие недели.

Полное издание состоит из базовой игры и бесплатного контента из всех ранее выпущенных обновлений, а именно:

  • Охота на монстров
  • Город-призрак
  • Сезон 1 — Синее пламя
  • Сезон 2 — Красные деревья
  • Сезон 3 — Зеленые стены

Между тем, бесплатный Сезон 4 включает:

  • Прощай, моя кукла – Испытайте новые события на карте, в центре которых будут жуткие куклы. Если их одно присутствие в базовой версии Chernobylite выбило вас из колеи, мы боимся представить, какие аттракционы они могут уготовить для вас в Зоне...
  • Я твой герой – Соберите все фотографии Татьяны, разбросанные по Зоне, и откройте возможность просмотра видеокассет со сказками в комнате Игоря. И не просто сказки — это сказки, основанные на украинском фольклоре.
  • Путешествие по Зоне – Попробуйте совершенно новый игровой режим. Исследуйте знакомые места без стресса и страха быть атакованным. Собирайте заметки и общайтесь с учеными, чтобы узнать больше об истории и курьезах Чернобыля и событиях, которые произошли почти 40 лет назад.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Aellie AKA КоролеваПегача

Интересно, а может это все ученые из Зоны организовали? Ну вот Это вот всё? Ну вы поняли. Жесть, если подумать. Не, бред какой-то.

0
VIGITAL1

Хорошая игра?

На уровне меня метро эксодус ?(Не считая графона)

0
Oscilograf

Больше симулятор хотьбы в антураже, но для игры с торрента норм.

-6
Hakuni

одобряю

-1