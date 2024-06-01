Полное издание Chernobylite с недавно выпущенными обновление контента 4-го сезона вышло на ПК

Научно-фантастический триллер с элементами выживания, который полностью погружает вас в атмосферу заброшенной зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Вы играете за физика Игоря, который возвращается в Припять спустя 30 лет после трагедии. Его цель — разгадать тайну исчезновения своей невесты, которая пропала при загадочных обстоятельствах.

Опасности подстерегают буквально на каждом шагу. Радиация, аномалии, военные патрули, мутанты, ополоумевшие сталкеры — все они не прочь укоротить ваше пребывание в Зоне. Чтобы выжить, придётся мастерить оружие, ловушки, средства защиты из подручных материалов. А ещё — налаживать контакты с другими обитателями Припяти, которые могут как помочь вам, так и нанести удар в спину.

По ходу игры вам предстоит принимать нелёгкие решения — кому доверять, на что тратить дефицитные ресурсы, как поступить в той или иной ситуации. От этого будут зависеть ваши шансы по расследованию, а в конечном счёте — и финал этой мистической истории.

Chernobylite сделан с большим вниманием к деталям. Разработчики тщательно воссоздали облик Припяти и окрестностей при помощи 3D-сканирования. Благодаря этому вы погружаетесь в атмосферу реальной Зоны отчуждения со всеми её загадками и опасностями.