Полное издание Chernobylite с недавно выпущенными обновление контента 4-го сезона вышло на ПК

Chernobylite: Complete Edition — это последнее крупное обновление, доступное бесплатно всем, у кого уже есть игра. Оно не только позволит игрокам немедленно ощутить весь азарт игры, действие которой происходит в полной опасностей Чернобыльской зоне отчуждения, но и, вдобавок ко всему, владельцы Enhanced Edition получат долгожданный пакет нового контента. Релиз на консолях состоится в ближайшие недели.
Полное издание состоит из базовой игры и бесплатного контента из всех ранее выпущенных обновлений, а именно:
- Охота на монстров
- Город-призрак
- Сезон 1 — Синее пламя
- Сезон 2 — Красные деревья
- Сезон 3 — Зеленые стены
Между тем, бесплатный Сезон 4 включает:
- Прощай, моя кукла – Испытайте новые события на карте, в центре которых будут жуткие куклы. Если их одно присутствие в базовой версии Chernobylite выбило вас из колеи, мы боимся представить, какие аттракционы они могут уготовить для вас в Зоне...
- Я твой герой – Соберите все фотографии Татьяны, разбросанные по Зоне, и откройте возможность просмотра видеокассет со сказками в комнате Игоря. И не просто сказки — это сказки, основанные на украинском фольклоре.
- Путешествие по Зоне – Попробуйте совершенно новый игровой режим. Исследуйте знакомые места без стресса и страха быть атакованным. Собирайте заметки и общайтесь с учеными, чтобы узнать больше об истории и курьезах Чернобыля и событиях, которые произошли почти 40 лет назад.
Интересно, а может это все ученые из Зоны организовали? Ну вот Это вот всё? Ну вы поняли. Жесть, если подумать. Не, бред какой-то.
Хорошая игра?
На уровне меня метро эксодус ?(Не считая графона)
Больше симулятор хотьбы в антураже, но для игры с торрента норм.
одобряю