Авторы Chernobylite 2: Exclusion Zone представили план обновлений и выпустили крупный "мегапатч"

Несмотря на слабый старт, студия The Farm 51 не собирается сдаваться и активно дорабатывает Chernobylite 2. Разработчики представили план обновлений, включающий новый контент, врагов, задания, локации и боссов. Первым шагом стал крупный «мегапатч», который устраняет баги, добавляет оружие, улучшает оптимизацию и учитывает пожелания игроков.

В числе важных изменений — новая озвучка с живыми актёрами вместо временных реплик, переработанная вступительная часть, улучшенный бой с первым боссом и многочисленные доработки производительности. Также введены функции, о которых просили в сообществе, и сотни других исправлений.

Разработчики подчёркивают, что стремятся развивать игру вместе с игроками, а не только для них. Позитивная реакция на патч вдохновила команду, и они обещают продолжить активную работу, чтобы вернуть интерес к проекту. Судьба Chernobylite 2 теперь напрямую зависит от скорости улучшений и поддержки сообщества.