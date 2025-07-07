Авторы Chernobylite 2 попытаются спасти игру за счет сокращения контента

Спустя несколько месяцев после выхода в раннем доступе разработчики Chernobylite 2: Exclusion Zone выступили с обращением к аудитории. Гейм-директор Артур Фойчик рассказал, что отзывы геймеров и обратная связь от фанатов помогла студии улучшить выживач, но до идеального состояния игре еще далеко.



"Критика игры ясно дала нам понять, что мы больше не можем слепо следовать старой дорожной карте и надеяться, что все магическим образом починится и станет лучше. В попытке понравится широкой аудитории мы отошли от оригинальных идей первой части, которые вам нравились."



Артур Фойчик, гейм-директор Chernobylite 2



Теперь разработчики начнут вырезать лишний контент из Chernobylite 2 и дорабатывать существующий. Также изменениям подвергнутся баланс, сюжет и механики игры. Контента в выживаче будет меньше, но мир станет более проработанным и качественным.



"Мы хотим отдать предпочтение качеству и атмосфере, а не количеству и искусственной сложности игры."



Артур Фойчик, гейм-директор Chernobylite 2



В комментариях под обращением геймеры положительно отреагировали на решение разработчиков. Многие из пользователей помогали студии The Farm 51 на Kickstarter и с нетерпением ждут улучшения игры.



Запуск Chernobylite 2: Exclusion Zone был провальным, а геймеры разгромили выживач за баги и плохую оптимизацию. Студии The Farm 51 пришлось уволить значительную часть сотрудников.