Авторы Chernobylite работают над новой игрой по известной вселенной - возможно, "Властелин колец" или "Игра престолов"

Польская студия All In! Games, известная по проектам Ghostrunner и Chernobylite, готовит новый масштабный проект, основанный на популярной интеллектуальной собственности. По данным из внутреннего профиля бывшего сотрудника компании, разработка ведётся под рабочим названием Project Rainbow.

Из описания следует, что это игра с открытым миром, создаваемая для ПК и консолей и основанная на «всемирно известной франшизе». Пока неизвестно, идёт ли речь о таких популярных вселенных, как "Властелин колец", "Гарри Поттер" или "Игра престолов", однако проект, судя по всему, всё ещё находится в активной стадии.

После реструктуризации и продажи прав на Ghostrunner компания заявила, что работает над несколькими новыми играми. Теперь стало ясно, что один из этих проектов может оказаться самым амбициозным в истории студии.