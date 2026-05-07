Будущее Chernobylite 2: разработчики из The Farm 51 признали ошибки и рассказали о планах

Спустя 1 год после выхода Chernobylite 2 в раннем доступе студия The Farm 51 опубликовала масштабное обращение к игрокам. Операционный директор и руководитель разработки Артур Фойцик признал, что за 20 лет истории компании этот период стал самым сложным. Проект оказался в руках пользователей слишком рано. По его словам, игре не хватило времени на полировку, что привело к проблемам с оптимизацией, багам и наличию временных элементов вроде черновой озвучки. Разработчики понимают недовольство аудитории и намерены вернуть доверие реальными делами.

В данный момент внутри The Farm 51 проходит процесс реструктуризации, направленный на стабилизацию работы компании и улучшение организации производства. Команда уже проделала огромную работу над сюжетом, переписав почти все диалоги и устранив логические дыры. Создатели стремятся сделать повествование более мрачным и эмоциональным. Временную озвучку планируют заменить на профессиональную актерскую игру во всех ключевых локализациях. Также авторы расширят сюжетные линии компаньонов и добавят масштабные задания от лидеров фракций.

Игровой процесс также подвергнется значительным изменениям. Разработчики улучшают искусственный интеллект монстров, чтобы они представляли реальную угрозу. Открытый мир пополнится новыми событиями, торговцами и активностями, включая контент, созданный совместно со спонсорами с площадки Kickstarter. В механику добавят возможность выглядывать из-за укрытий и совершать подкаты, а также внедрят массовый сбор предметов и другие улучшения качества жизни. Музыкальное сопровождение вернется к славянским мотивам с акцентом на гитарные композиции.

Авторы пока не готовы опубликовать дорожную карту или назвать даты выхода ближайших обновлений. Они не хотят повторять прошлых ошибок и выпускать недоделанный контент только ради соблюдения сроков. Фойцик подчеркнул, что студия не забросила Chernobylite 2 и продолжает бороться за проект, отдавая ему все доступные ресурсы. В конце обращения он отметил, что посетил Чернобыль более 10 лет назад, и эта тема остается для него и его команды крайне важной.