Chernobylite 2: Exclusion Zone перезапускается: масштабное обновление возвращает дух оригинала

Студия The Farm 51 выпустила ключевое обновление для Chernobylite 2 под названием Back to Roots, которое кардинально пересматривает игру и возвращает её к истокам. После критики в адрес сиквела за отход от атмосферы первой части, разработчики признали свои ошибки и решили полностью переосмыслить геймплей.

Геймдиректор Артур Фойчик ранее признался, что команда слишком полагалась на фокус-тесты и пыталась угодить всем, забыв, за что фанаты полюбили оригинальную игру. Обновление призвано вернуть в Chernobylite 2 тот самый хардкорный и реалистичный опыт выживания.

В рамках патча была переработана игровая экономика: деньги заменены на еду — ресурс, куда более логичный для зоны. Механика сна теперь влияет на уровень голода, что создаёт реальные последствия. Система оружия также изменилась: больше никаких абстрактных патронов — каждое оружие использует реалистичные боеприпасы, а изношенные стволы могут заклинить в самый неподходящий момент.

Особое внимание уделено ИИ врагов. Противники теперь реагируют на трупы, ищут источник шума, патрулируют территорию и взаимодействуют с окружением, что делает стелс и бои куда напряжённее.