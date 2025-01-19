Chernobylite 2: Exclusion Zone собрала на Kickstarter за 4 дня необходимую сумму в 95 тысяч евро

Ново вышедшая кампания на Kickstarter, финансирующая новый проект студии The Farm 51 Chernobylite 2, демонстрирует новую волна популярности среди игроков. За первые 4 дня игроки вложили 107,7 тысячи долларов, превысив первоначальную цель на 97,5 тысяч долларов.

Этот успех логичен и подтверждает доверие аудитории к разработчикам, ранее прославившимся проектами World War 3 и Chernobylite и объясняет значительный вклад в новую кампанию.

Предшествующая игра Chernobylite, также ручной работы на Kickstarter, продемонстрировала, что игры в жанре Чернобыльской зоны могут быть необыкновенно интересными и впечатляющими, сочетая элементы исследования и выживания. Chernobylite 2 обещает удивительные улучшения, будь то в качестве графики, детализации мира или на обновлении игровой механики.

Поддержка от сообщества становится обязательным условием успеха студии. В контексте растущих затрат на разработку игр, кампании по сбору средств предоставляют шанс сохранить творческую свободу. Если такие быстрые темпы финансирования продолжатся, то Chernobylite 2 может превзойти достижения своей первой части, собравшие 206 тысяч долларов.

The Farm 51 продолжает укреплять свою репутацию в гейм-индустрии, благодаря талантливым, преданным фанатам. Предположительно, Chernobylite 2 не так легко удивить, как можно предположить, и уготовано преодоление границ игры "Зоны отчуждения".

Chernobylite 2 ожидается в 2025 году, на ПК и консолях, конкретные платформы пока не упомянуты.