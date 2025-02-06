Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе 6 марта

Студия The Farm 51 объявила, что Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе на PC через Steam 6 марта. Полноценный релиз для PlayStation 5, Xbox Series и PC состоится позже.

Игра представляет собой постапокалиптическую RPG с открытым миром, боевой системой, строительством базы и кооперативными миссиями. Кампания на Kickstarter уже собрала более 162 000 евро, превысив заявленную цель.

По сюжету главный герой Коул Грей — бывший военный, вынужденный участвовать в экспериментах по добыче чернобылита в параллельных мирах. Пройдя генетические модификации, он оказывается в Зоне отчуждения, где сталкивается с Черным Сталкером и пытается выжить.