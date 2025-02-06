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Chernobylite 2: Exclusion Zone 2025 г.
Экшен, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис, Научная фантастика
7 60 оценок

Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе 6 марта

butcher69
Новости

Студия The Farm 51 объявила, что Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе на PC через Steam 6 марта. Полноценный релиз для PlayStation 5, Xbox Series и PC состоится позже.

Игра представляет собой постапокалиптическую RPG с открытым миром, боевой системой, строительством базы и кооперативными миссиями. Кампания на Kickstarter уже собрала более 162 000 евро, превысив заявленную цель.

По сюжету главный герой Коул Грей — бывший военный, вынужденный участвовать в экспериментах по добыче чернобылита в параллельных мирах. Пройдя генетические модификации, он оказывается в Зоне отчуждения, где сталкивается с Черным Сталкером и пытается выжить.

-8
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
My life is a game

в 1 части была озвучка русская
почему в этой нет

и если первая не зашла, как думаете 2 будет похожа?

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Прохор Снурницин

Было бы здорово 'прикрепить' к главному герою мотоцикл с физикой, возможностью модернизации и кастомизации как в Days gone с механикой заправки ⛽ и ремонта, чтобы он на нем рассекал по ЧЗО. Ведь исследовать заброшенные города на мотоцикле куда интереснее чем на своих двоих.

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