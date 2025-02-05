Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе Steam 6 марта 2025 года

Разработчики из The Farm 51 официально объявили, что Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе 6 марта 2025 года. Продолжение постапокалиптического RPG-шутера с элементами выживания перенесёт игроков в ещё более мрачную и опасную версию Чернобыльской зоны отчуждения.
Игрокам предстоит взять на себя роль Коула Грея — бывшего солдата, отправившегося в параллельные миры на поиски редкого ресурса чернобылит. Однако вместо ожидаемых богатств его ждут смертоносные мутанты, коварные аномалии и тайны, которые лучше было бы оставить нераскрытыми.
В отличие от первой части, Chernobylite 2 предложит более масштабный открытый мир, переработанную систему выживания и разветвлённую сюжетную кампанию, в которой каждое решение игрока может изменить исход истории.
Больше подробностей о игре разработчики обещают раскрыть ближе к запуску раннего доступа.
ну куда же без развода на бабло сранним доступом
Ранний доступ.. потому что денег на тестеровщиков нету?
Забавно.. но да ладно.. калоеды все рано продолжат жрать, почему бы этим не пользоваться.
Черноблять
Сталкер здорового человека