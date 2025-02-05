Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе Steam 6 марта 2025 года

Разработчики из The Farm 51 официально объявили, что Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе 6 марта 2025 года. Продолжение постапокалиптического RPG-шутера с элементами выживания перенесёт игроков в ещё более мрачную и опасную версию Чернобыльской зоны отчуждения.

Игрокам предстоит взять на себя роль Коула Грея — бывшего солдата, отправившегося в параллельные миры на поиски редкого ресурса чернобылит. Однако вместо ожидаемых богатств его ждут смертоносные мутанты, коварные аномалии и тайны, которые лучше было бы оставить нераскрытыми.

В отличие от первой части, Chernobylite 2 предложит более масштабный открытый мир, переработанную систему выживания и разветвлённую сюжетную кампанию, в которой каждое решение игрока может изменить исход истории.

Больше подробностей о игре разработчики обещают раскрыть ближе к запуску раннего доступа.