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Chernobylite 2: Exclusion Zone 2025 г.
Экшен, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис, Научная фантастика
7.2 56 оценок

Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе Steam 6 марта 2025 года

IKarasik
Новости

Разработчики из The Farm 51 официально объявили, что Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе 6 марта 2025 года. Продолжение постапокалиптического RPG-шутера с элементами выживания перенесёт игроков в ещё более мрачную и опасную версию Чернобыльской зоны отчуждения.

Игрокам предстоит взять на себя роль Коула Грея — бывшего солдата, отправившегося в параллельные миры на поиски редкого ресурса чернобылит. Однако вместо ожидаемых богатств его ждут смертоносные мутанты, коварные аномалии и тайны, которые лучше было бы оставить нераскрытыми.

В отличие от первой части, Chernobylite 2 предложит более масштабный открытый мир, переработанную систему выживания и разветвлённую сюжетную кампанию, в которой каждое решение игрока может изменить исход истории.

Больше подробностей о игре разработчики обещают раскрыть ближе к запуску раннего доступа.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

ну куда же без развода на бабло сранним доступом

1
Ясос Убибу

Ранний доступ.. потому что денег на тестеровщиков нету?

Забавно.. но да ладно.. калоеды все рано продолжат жрать, почему бы этим не пользоваться.

0
anarchy6131

Черноблять

-1
BewitchingBaron

Сталкер здорового человека

-1