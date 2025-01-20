Chernobylite 2 станет RPG-выживачем с открытым миром и новой системой развития персонажа

После успешной краудфандинговой кампании Chernobylite 2 на Kickstarter стало известно, что разработчики приняли решение сместить жанровую направленность игры. Продолжение создается ближе к жанру RPG с элементами выживания в открытом мире. Если оригинальная Chernobylite представляла собой шутер с элементами стелса и выживания, а также линейными миссиями, то сиквел обещает гораздо больше свободы и возможностей для игроков.
Теперь в игре будет открытый мир, где вам предстоит выстраивать отношения с тремя противоборствующими фракциями — учёными, наёмниками и мутантами. Игроки смогут выбрать одну из шести классовых специализаций, улучшать атрибуты персонажа и изучать многочисленные навыки. При этом механика игры позволит переключаться между разными билдами в любой момент, что объясняется нарушенными законами физики в Зоне.
Одной из ключевых новинок станет обновлённая система ближнего боя, которую разработчики обещают сделать более глубокий и интуитивной. Помимо этого, в игре появятся:
- Онлайн-кооперативные миссии — они будут встроены в основную одиночную кампанию.
- Компаньоны-наставники — теперь спутники смогут обучать игрока, помогая улучшать навыки, а не только выполнять задачи по укреплению базы.
- Гибкая система развития — игроки смогут развивать персонажа, делая его, например, снайпером-разведчиком или "техномагом", использующим кристаллы Чернобыля.
Chernobylite 2 уже успешно преодолела свою цель на Kickstarter, собрав средства для реализации нескольких ключевых целей, включая возможность выбора между видом от первого и третьего лица. На данный момент разработчики планируют добавить систему кастомизации оружия в режиме от первого лица, если будет собрано ещё 10 000 евро. Тем временем им уже удалось собрать почти 120 тысяч долларов.
фоллыч в сеттинге сталкера? посмотрим- а вдруг годнота получится
...думали те, кто купил первую часть...
1 часть как то тухлая как по мне была, ну мб вторая зайдет
Да первая была просто инди недоделкой какой то..
не думаю что они успеют запилить открытый мир в 2025 году
В первой части элементы выживание вообще были сделаны тупо для галочки (т.е. с этим вообще можно было даже не возиться) как собственно и многие другие элементы были сделаны максимально криво и топорно, если тут будет также то в этом вообще нет ни какого смысла.
Всё понятно, за игрой можно больше вообще не следить, хотя после унылейшей первой ни чего годного и не ждал, удивляет лишь то что после кривой и топорной первой части кто то занёс им денег.
Нормальный подход к игре наконец, авось чего годное будет, ждём...!?!
Надеюсь в РФ игра будет доступна. // Алексей Щёлоков
Проблема что первой части, что наверняка и этой - в сюжетной обоснованности происходящего. Ну и опять же, первая часть совершенно не вызывала никаких положительных эмоций от прохождения. Стрельба из польских шутеров нулевых, микроменеджмент базы и отсыл микрочеликов на задания за ресами, будто это фрутуплейная ММО. Мешанина из жанров и механик. Зачем в неё в принципе играть - для меня загадка. Атмосферы нет, духа исследования нет.
Ну первая мне не зашла как раз из-за нескольких карт-миссий, а не одного большогг мира.. // Александр Владимирович
Игаааааарь // Андрей Витальевич
// Азамат Шехов