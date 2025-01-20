Chernobylite 2 станет RPG-выживачем с открытым миром и новой системой развития персонажа

После успешной краудфандинговой кампании Chernobylite 2 на Kickstarter стало известно, что разработчики приняли решение сместить жанровую направленность игры. Продолжение создается ближе к жанру RPG с элементами выживания в открытом мире. Если оригинальная Chernobylite представляла собой шутер с элементами стелса и выживания, а также линейными миссиями, то сиквел обещает гораздо больше свободы и возможностей для игроков.

Теперь в игре будет открытый мир, где вам предстоит выстраивать отношения с тремя противоборствующими фракциями — учёными, наёмниками и мутантами. Игроки смогут выбрать одну из шести классовых специализаций, улучшать атрибуты персонажа и изучать многочисленные навыки. При этом механика игры позволит переключаться между разными билдами в любой момент, что объясняется нарушенными законами физики в Зоне.

Одной из ключевых новинок станет обновлённая система ближнего боя, которую разработчики обещают сделать более глубокий и интуитивной. Помимо этого, в игре появятся:

Онлайн-кооперативные миссии — они будут встроены в основную одиночную кампанию.

— они будут встроены в основную одиночную кампанию. Компаньоны-наставники — теперь спутники смогут обучать игрока, помогая улучшать навыки, а не только выполнять задачи по укреплению базы.

— теперь спутники смогут обучать игрока, помогая улучшать навыки, а не только выполнять задачи по укреплению базы. Гибкая система развития — игроки смогут развивать персонажа, делая его, например, снайпером-разведчиком или "техномагом", использующим кристаллы Чернобыля.

Chernobylite 2 уже успешно преодолела свою цель на Kickstarter, собрав средства для реализации нескольких ключевых целей, включая возможность выбора между видом от первого и третьего лица. На данный момент разработчики планируют добавить систему кастомизации оружия в режиме от первого лица, если будет собрано ещё 10 000 евро. Тем временем им уже удалось собрать почти 120 тысяч долларов.