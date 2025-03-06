Экшн-RPG Chernobylite 2: Exclusion Zone вышла в раннем доступе

Chernobylite 2: Exclusion Zone, продолжение постапокалиптической игры от студии The Farm 51, вышла в раннем доступе на ПК. В дальнейших планах - выпуск для Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, причем эти версии, скорее всего, выйдут вместе с изданием 1.0 на ПК. По оценкам авторов, ранний доступ продлится от шести до 10 месяцев.

Вышедшая в 2021 году первая часть оказалась интересным стелс-хоррором, получившим теплый прием - в Steam у нее 82% положительных отзывов.

Однако при создании второй части авторы решили пойти на редкостный шаг и сменили жанр. Chernobylite 2: Exclusion Zone - это ролевая игра с открытым миром, во многом вдохновленная серией Elex.