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Chernobylite 2: Exclusion Zone 2025 г.
Экшен, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис, Научная фантастика
7.3 29 оценок

Игровой мир Chernobylite 2 будет в 20 раз больше, чем в оригинале

Gruz_
Новости

На прошлой неделе создатели Chernobylite 2: Exclusion Zone впервые представили немного игрового процесса. Из него стало известно, что в ходе игры мы будем не только сражаться с различными противниками, но и исследовать большие территории.

По словам Войцеха Паздура, исполнительного вице-президента и соучредителя The Farm 51 в Chernobylite 2 будут учтены недостатки первой части, а сама игра станет более масштабной и динамичной. Теперь доступная территория увеличилась в 20 раз, а необходимое для прохождения сюжетной линии время увеличилось в два-три раза.

Кроме того, отныне NPC не носят постоянно противогазы, что делает взаимодействие с ними гораздо более естественным (это «заслуга» увеличения бюджета). Значительное изменение коснется и системы компаньонов. Герой лишится возможности отправлять их на задания. А вместо этого члены базы будут появляться при выполнении определенного квеста, связанного с ними (что может вызвать ассоциации с серией Elex).

Также Войцех Паздур сообщил приблизительную дату релиза. Если в процессе разработки не возникнет каких-либо задержек, Chernobylite 2: Exclusion Zone появится в продаже осенью 2025 года на PC и консолях Xbox Series S|X и PlayStation 5.

2
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
ShiroiAkuma

Ну это именно то ж что все хотят, когда все вокруг пихают бесполезные мертвые открытые миры

5
Пользователь ВКонтакте

И такая же нудная и душная? // Андрей Николаевич

3
Али Геньковский

А так ее курва боберы делали. Ну теперь понятно откуда столько негатива в сторону СССР. Во второй части будет то же самое походу

3
RedundantRutherford

Действительно, это же был райский уголок.

0
SGate

И в 20 раз увеличат духоту о том как же плохо жилось при СССР.

1
yuriy1606

а ты жил чтоб об этом писать?

1
SGate yuriy1606

Где жил? В первой части игры?

-1
1barac9U7ada7

Надо добавить больше экшена и мешочек с болтами

0
Кей Овальд

Так это минус.

0
perseus163

Вау! В двадцать раз больше целого нихера!

0
антон фекалис
NPC не носят постоянно противогазы, что делает взаимодействие с ними гораздо более естественным (это «заслуга» увеличения бюджета)

вау!! может ещё они начнут ходить и говорить? точна игра года будет

-1
Wolfenstein

в 666 триллионов раз больше мир и ноль контента - это то чего все ждут но боятся в этом признаться

-1
антон фекалис

звучит как сталкер здорового человека, однако без понятия что за игра, так как не играл в первую часть.

-5
PolGhost

Вообще, даже близко, ни разу не Сталкер. По-крайне мере первая часть

2
saa0891
звучит как сталкер здорового человека, однако без понятия что за игра, так как не играл в первую часть.

Их первой части до оригинальной трилогии Сталкера как до луны, по сути у них было несколько практически пустых локаций, очень редко попадались враги с интеллектом на уровне днища, и элементы выживания которые вообще нахрен были не нужны, так что от второй части ждать ни чего выдающегося не стоит.

0
RedundantRutherford

На самом деле всё не так плохо, как накидали местные душнилы.

Это действительно не сталкер, но хотя бы раз пройти стоит.

0