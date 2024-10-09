Игровой мир Chernobylite 2 будет в 20 раз больше, чем в оригинале

На прошлой неделе создатели Chernobylite 2: Exclusion Zone впервые представили немного игрового процесса. Из него стало известно, что в ходе игры мы будем не только сражаться с различными противниками, но и исследовать большие территории.
По словам Войцеха Паздура, исполнительного вице-президента и соучредителя The Farm 51 в Chernobylite 2 будут учтены недостатки первой части, а сама игра станет более масштабной и динамичной. Теперь доступная территория увеличилась в 20 раз, а необходимое для прохождения сюжетной линии время увеличилось в два-три раза.
Кроме того, отныне NPC не носят постоянно противогазы, что делает взаимодействие с ними гораздо более естественным (это «заслуга» увеличения бюджета). Значительное изменение коснется и системы компаньонов. Герой лишится возможности отправлять их на задания. А вместо этого члены базы будут появляться при выполнении определенного квеста, связанного с ними (что может вызвать ассоциации с серией Elex).
Также Войцех Паздур сообщил приблизительную дату релиза. Если в процессе разработки не возникнет каких-либо задержек, Chernobylite 2: Exclusion Zone появится в продаже осенью 2025 года на PC и консолях Xbox Series S|X и PlayStation 5.
Ну это именно то ж что все хотят, когда все вокруг пихают бесполезные мертвые открытые миры
И такая же нудная и душная? // Андрей Николаевич
А так ее курва боберы делали. Ну теперь понятно откуда столько негатива в сторону СССР. Во второй части будет то же самое походу
Действительно, это же был райский уголок.
И в 20 раз увеличат духоту о том как же плохо жилось при СССР.
а ты жил чтоб об этом писать?
Где жил? В первой части игры?
Надо добавить больше экшена и мешочек с болтами
Так это минус.
Вау! В двадцать раз больше целого нихера!
вау!! может ещё они начнут ходить и говорить? точна игра года будет
в 666 триллионов раз больше мир и ноль контента - это то чего все ждут но боятся в этом признаться
звучит как сталкер здорового человека, однако без понятия что за игра, так как не играл в первую часть.
Вообще, даже близко, ни разу не Сталкер. По-крайне мере первая часть
Их первой части до оригинальной трилогии Сталкера как до луны, по сути у них было несколько практически пустых локаций, очень редко попадались враги с интеллектом на уровне днища, и элементы выживания которые вообще нахрен были не нужны, так что от второй части ждать ни чего выдающегося не стоит.
На самом деле всё не так плохо, как накидали местные душнилы.
Это действительно не сталкер, но хотя бы раз пройти стоит.