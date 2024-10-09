Игровой мир Chernobylite 2 будет в 20 раз больше, чем в оригинале

На прошлой неделе создатели Chernobylite 2: Exclusion Zone впервые представили немного игрового процесса. Из него стало известно, что в ходе игры мы будем не только сражаться с различными противниками, но и исследовать большие территории.

По словам Войцеха Паздура, исполнительного вице-президента и соучредителя The Farm 51 в Chernobylite 2 будут учтены недостатки первой части, а сама игра станет более масштабной и динамичной. Теперь доступная территория увеличилась в 20 раз, а необходимое для прохождения сюжетной линии время увеличилось в два-три раза.

Кроме того, отныне NPC не носят постоянно противогазы, что делает взаимодействие с ними гораздо более естественным (это «заслуга» увеличения бюджета). Значительное изменение коснется и системы компаньонов. Герой лишится возможности отправлять их на задания. А вместо этого члены базы будут появляться при выполнении определенного квеста, связанного с ними (что может вызвать ассоциации с серией Elex).

Также Войцех Паздур сообщил приблизительную дату релиза. Если в процессе разработки не возникнет каких-либо задержек, Chernobylite 2: Exclusion Zone появится в продаже осенью 2025 года на PC и консолях Xbox Series S|X и PlayStation 5.