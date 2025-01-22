На новых кадрах Chernobylite 2: Exclusion Zone можно увидеть переключение на вид от первого и третьего лица

Студия The Farm 51 представила новые кадры Chernobylite 2: Exclusion Zone, демонстрирующие возможность переключения между видом от первого и третьего лица. Эта функция стала возможной благодаря успешной Kickstarter-кампании, где первая цель — 95 тысяч евро — была достигнута всего за четыре дня.

В рамках кампании уже собраны 110 тысяч евро, что позволит включить в сиквел все виды оружия из оригинальной игры. Разработчики также опубликовали видео, где поблагодарили фанатов за поддержку и рассказали о прогрессе в создании игры.

Chernobylite 2 предлагает разнообразие сражений. Помимо огнестрельного оружия, игроки смогут использовать холодное оружие и импровизированные предметы для ближнего боя. Жестокие схватки с использованием мачете и мечей, работающих на Чернобылите, обещают стать особенно зрелищными при переключении на вид от первого лица.

Релиз Chernobylite 2: Exclusion Zone запланирован на 2025 год для PC и консолей.