Поляки из The Farm 51 выпустили 115-гигабайтную демоверсию Chernobylite 2 к фестивалю "Играм быть"

Польская The Farm 51 опубликовала в Steam демоверсию продолжения своего постапокалиптического триллера Chernobylite. Они приурочили релиз к фестивалю «Играм быть», который пройдёт в сервисе с 24 февраля по 3 марта.

И тут многие заметили необычную вещь — демка весит больше 115 ГБ. Согласитесь, для пробной версии это немало. Впрочем, разработчики объяснили такой размер просто:

«Не пугайтесь количества гигабайт. Это не какая-то там демка, а целый пролог к истории Chernobylite 2 с открытым миром».

Сиквел, кстати, заметно отличается от первой части, хотя нас снова отправят в знакомую Зону отчуждения. В этот раз вместо хоррора нас ждёт выживание. В игре мы будем развивать базу и набирать команду помощников. Ещё можно будет отправляться в параллельные миры за ресурсами — причём не только в одиночку, но и с друзьями.

Сама игра выйдет в ранний доступ Steam уже 6 марта 2025 года.