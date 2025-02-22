Поляки из The Farm 51 выпустили 115-гигабайтную демоверсию Chernobylite 2 к фестивалю "Играм быть"

Польская The Farm 51 опубликовала в Steam демоверсию продолжения своего постапокалиптического триллера Chernobylite. Они приурочили релиз к фестивалю «Играм быть», который пройдёт в сервисе с 24 февраля по 3 марта.
И тут многие заметили необычную вещь — демка весит больше 115 ГБ. Согласитесь, для пробной версии это немало. Впрочем, разработчики объяснили такой размер просто:
«Не пугайтесь количества гигабайт. Это не какая-то там демка, а целый пролог к истории Chernobylite 2 с открытым миром».
Сиквел, кстати, заметно отличается от первой части, хотя нас снова отправят в знакомую Зону отчуждения. В этот раз вместо хоррора нас ждёт выживание. В игре мы будем развивать базу и набирать команду помощников. Ещё можно будет отправляться в параллельные миры за ресурсами — причём не только в одиночку, но и с друзьями.
Сама игра выйдет в ранний доступ Steam уже 6 марта 2025 года.
Демка в 115 гигов?) Походу они ещё не успели их запоковать)
640 КБ на самом деле хватит всем - Билл Гейтс
Эд Бун видать не хочет старатся. Его мортал комбаты уже давно перевалили за 140 гб, при том что в игре только пара арен и катсцены.
Ребята не шутят
Пусть уменьшат. У меня нет столько.
Через 2 недели релиз
Лучше бы NecroVisioN 2 выпустили а не всякую ересь
А давайте продавать игры на ссд
Демка 115 гигов. А полная версия что, терабайт весит?
Надо глянуть демку Chernobylite 2, первая часть ничё так была. Сейчас на фоне успеха сталкер2 самое оно.
Поразительный успех у Сталкер 2. Настолько выдающаяся игра, что, как только средства на оплаченные отзывы и публикации иссякли, так сразу количество игроков стремительно уменьшилось, а рейтинг в Steam стал неоднозначным.