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Chernobylite 2: Exclusion Zone 06.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис, Научная фантастика
7 68 оценок

Поляки из The Farm 51 выпустили 115-гигабайтную демоверсию Chernobylite 2 к фестивалю "Играм быть"

Lunersun
Новости

Польская The Farm 51 опубликовала в Steam демоверсию продолжения своего постапокалиптического триллера Chernobylite. Они приурочили релиз к фестивалю «Играм быть», который пройдёт в сервисе с 24 февраля по 3 марта.

И тут многие заметили необычную вещь — демка весит больше 115 ГБ. Согласитесь, для пробной версии это немало. Впрочем, разработчики объяснили такой размер просто:

«Не пугайтесь количества гигабайт. Это не какая-то там демка, а целый пролог к истории Chernobylite 2 с открытым миром».

Сиквел, кстати, заметно отличается от первой части, хотя нас снова отправят в знакомую Зону отчуждения. В этот раз вместо хоррора нас ждёт выживание. В игре мы будем развивать базу и набирать команду помощников. Ещё можно будет отправляться в параллельные миры за ресурсами — причём не только в одиночку, но и с друзьями.

Сама игра выйдет в ранний доступ Steam уже 6 марта 2025 года.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Grimnebulin
5
Real Slim Shady

Демка в 115 гигов?) Походу они ещё не успели их запоковать)

3
Yoshemitsu

640 КБ на самом деле хватит всем - Билл Гейтс

3
Комментарий удален
Yoshemitsu Grognac

Эд Бун видать не хочет старатся. Его мортал комбаты уже давно перевалили за 140 гб, при том что в игре только пара арен и катсцены.

1
canteexnik

Ребята не шутят

1
ClassyZerek

Пусть уменьшат. У меня нет столько.

0
жифорсник

Через 2 недели релиз

0
Veidrd1968

Лучше бы NecroVisioN 2 выпустили а не всякую ересь

0
Lyс

А давайте продавать игры на ссд

-1
Just_a_guy

Демка 115 гигов. А полная версия что, терабайт весит?

-1
1barac9U7ada7

Надо глянуть демку Chernobylite 2, первая часть ничё так была. Сейчас на фоне успеха сталкер2 самое оно.

-9
Just_a_guy

Поразительный успех у Сталкер 2. Настолько выдающаяся игра, что, как только средства на оплаченные отзывы и публикации иссякли, так сразу количество игроков стремительно уменьшилось, а рейтинг в Steam стал неоднозначным.

2