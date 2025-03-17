Слух: The Farm 51 увольняет сотрудников после неудачного запуска Chernobylite 2

Студия The Farm 51 столкнулась с серьезными финансовыми проблемами после провального выхода Chernobylite 2: Exclusion Zone в раннем доступе. Из-за крайне низких продаж — всего 7 тысяч копий в Steam — компании пришлось уволить 15 сотрудников.

Разработчики пытались привлечь дополнительное финансирование через Kickstarter, где собрали 218 тысяч долларов, но этого оказалось недостаточно. При бюджете 30 миллионов злотых студия не смогла покрыть затраты.

По данным форума Bankier.pl, директор по разработке Войцех Паздур уведомил команду о сокращениях и уменьшении масштаба проекта. Однако оставшиеся разработчики продолжат улучшать игру, а полноценный релиз все еще запланирован, пусть и в урезанном формате.