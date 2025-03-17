Слух: The Farm 51 увольняет сотрудников после неудачного запуска Chernobylite 2

Студия The Farm 51 столкнулась с серьезными финансовыми проблемами после провального выхода Chernobylite 2: Exclusion Zone в раннем доступе. Из-за крайне низких продаж — всего 7 тысяч копий в Steam — компании пришлось уволить 15 сотрудников.
Разработчики пытались привлечь дополнительное финансирование через Kickstarter, где собрали 218 тысяч долларов, но этого оказалось недостаточно. При бюджете 30 миллионов злотых студия не смогла покрыть затраты.
По данным форума Bankier.pl, директор по разработке Войцех Паздур уведомил команду о сокращениях и уменьшении масштаба проекта. Однако оставшиеся разработчики продолжат улучшать игру, а полноценный релиз все еще запланирован, пусть и в урезанном формате.
30 лямов? Чего ля? Первая часть в раннем доступе тоже была не шедевром, но конкретно эта сделана на отъе*ись. Причем в какой-то новости было, что все деньги на разработку они собрали с кикстартера,а теперь говорят что откуда-то выкопали 30 лямов
Злотых.
30 миллионов злотых = 8 млн. долларов, это очень небольшие деньги в нынешней игровой индустрии на такого рода проект.
7801028 долларов, если переводить из злот. НО игра не выглядит на практически 8 млн. долларов. В любом аспекте
как они вообще к этой идее пришли?это же бред
А у этой игры разве был удачный ? ))
Всё как и везде через одно место. Говорят сделай мне это и потом смотрят на продажи. нет бы контролировать весь процесс до запуска, так нет, проще обвинить людей и уволить. Но свою ошибку никогда не признают, они же директора.
Ещё одни юмористы, которые ни чего не видели делаю эту поделку!))))