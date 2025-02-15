Создатели Chernobylite 2 собрали на Kickstarter в два раза больше денег, чем просили

На Kickstarter завершилась кампания по сбору средств на создание Chernobylite 2: Exclusion Zone - ролевого шутера, события которого разворачиваются в Чернобыльской зоне, от польской студии The Farm 51. Всего разработчики смогли собрать $205 тысяч, что более чем в два раза превышает запланированную сумму.
В числе промежуточных целей, которых удалось достичь меценатам: возможность переключаться между камерами от первого и третьего лица; все оружие из оригинальной Chernobylite; дополнительные локации для одиночных и кооперативных миссий; кастомизация спецоружия; кастомизация HUD.
В честь окончания компании разработчики рассказали, что в период с 2014 по 2022 год они посетили Зону отчуждения 31 раз. Во время этих поездок они прошли более 5 000 километров (видимо, все вместе) и сделали 35 340 фотографий.
Chernobylite 2: Exclusion Zone появится в раннем доступе на PC (Steam) 6 марта. Полноценный релиз игры на PS5, Xbox Series и PC состоится позднее.
Ну теперь лишь бы дурь не ударила в голову от такого количества бабла!)))
200 тысяч это много бабла?
Для этой студии - это космос)
да это даже приличную хату в Москве не купить. Разве что однушку с разбитым сортиром в замкадье
Не покупай , никто ж не заставляет
А ты сам то где живешь? Разрабы поляки вроде, жилье явно свое имеют, а это как ЗП на время разработки.
Ну желаю разработчикам удачи! Надеюсь они не кинут игроков на бабки из-за своих не выполненых абиций как в Inner Chains который так же на кикстартере собирался. Где по итогу разрабы в момент релиза исчезли, кинув как спонсоров на мерч и плюхи, издателя с %, и игроков с ключами которые поддержали копейкой на кикстартере. По итогу их сайт студии в тот же день перестал существовать, и магическим способом теперь там продают кроссовки собственного бренда. А люди до сих пор не могут догнать обещанное, и найти этих злдыней (которые работали ранее Сиди проджект реде, пипл кен флае, текланде). Игра же была не до делана, в ней был только не доделаный не плохой CGI ролик, и пролог, а дальше реюз асетов и сломанные механики.
Ранний доступ эт сила:D
И теперь сделают игру в два раза лучше, чем собирались))
ну раз денег больше, можно и бентли себе прикупить, не на игру же тратить
)))
"В честь окончания компании разработчики рассказали, что в период с 2014 по 2022 год они посетили Зону отчуждения 31 раз. "
Т.е. после 2022, не смотря на то что взрывного контента на Украине появилось в 1000 раз больше, ездить за фотографиями "полякам" резко расхотелось ...
После унылейшей поделки в виде первой части нашлись люди которые занесли им денег, а потом жалуются на то почему разрабы выпускают всякий шлак.
лучше бы со мной поделились
Видимо с первой части слишком мало вагонов с деньгами приехало // Илья Борисов
Ну теперь можно делить бабло и расходиться.
я бы на их месте забрал бы бабки и свалил бы в закт!
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