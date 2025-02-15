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Chernobylite 2: Exclusion Zone 06.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис, Научная фантастика
7 61 оценка

Создатели Chernobylite 2 собрали на Kickstarter в два раза больше денег, чем просили

Gruz_
Новости

На Kickstarter завершилась кампания по сбору средств на создание Chernobylite 2: Exclusion Zone - ролевого шутера, события которого разворачиваются в Чернобыльской зоне, от польской студии The Farm 51. Всего разработчики смогли собрать $205 тысяч, что более чем в два раза превышает запланированную сумму.

В числе промежуточных целей, которых удалось достичь меценатам: возможность переключаться между камерами от первого и третьего лица; все оружие из оригинальной Chernobylite; дополнительные локации для одиночных и кооперативных миссий; кастомизация спецоружия; кастомизация HUD.

В честь окончания компании разработчики рассказали, что в период с 2014 по 2022 год они посетили Зону отчуждения 31 раз. Во время этих поездок они прошли более 5 000 километров (видимо, все вместе) и сделали 35 340 фотографий.

Chernobylite 2: Exclusion Zone появится в раннем доступе на PC (Steam) 6 марта. Полноценный релиз игры на PS5, Xbox Series и PC состоится позднее.

26
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
askazanov

Ну теперь лишь бы дурь не ударила в голову от такого количества бабла!)))

4
Генерал Анатолий

200 тысяч это много бабла?

0
Mr Merlegant Генерал Анатолий

Для этой студии - это космос)

2
BewitchingBaron

да это даже приличную хату в Москве не купить. Разве что однушку с разбитым сортиром в замкадье

-3
Лицо со шрамом BewitchingBaron

Не покупай , никто ж не заставляет

0
danilukHF BewitchingBaron

А ты сам то где живешь? Разрабы поляки вроде, жилье явно свое имеют, а это как ЗП на время разработки.

2
Ди Гы

Ну желаю разработчикам удачи! Надеюсь они не кинут игроков на бабки из-за своих не выполненых абиций как в Inner Chains который так же на кикстартере собирался. Где по итогу разрабы в момент релиза исчезли, кинув как спонсоров на мерч и плюхи, издателя с %, и игроков с ключами которые поддержали копейкой на кикстартере. По итогу их сайт студии в тот же день перестал существовать, и магическим способом теперь там продают кроссовки собственного бренда. А люди до сих пор не могут догнать обещанное, и найти этих злдыней (которые работали ранее Сиди проджект реде, пипл кен флае, текланде). Игра же была не до делана, в ней был только не доделаный не плохой CGI ролик, и пролог, а дальше реюз асетов и сломанные механики.

4
bohdan2015

Ранний доступ эт сила:D

1
Len4ik00N
Создатели Chernobylite 2 собрали на Kickstarter в два раза больше денег, чем просили

И теперь сделают игру в два раза лучше, чем собирались))

1
Темный-Властелин

ну раз денег больше, можно и бентли себе прикупить, не на игру же тратить

0
В_о_л_ь_к_а

)))

"В честь окончания компании разработчики рассказали, что в период с 2014 по 2022 год они посетили Зону отчуждения 31 раз. "

Т.е. после 2022, не смотря на то что взрывного контента на Украине появилось в 1000 раз больше, ездить за фотографиями "полякам" резко расхотелось ...

0
saa0891

После унылейшей поделки в виде первой части нашлись люди которые занесли им денег, а потом жалуются на то почему разрабы выпускают всякий шлак.

-2
MournfulHerod

лучше бы со мной поделились

-3
Пользователь ВКонтакте

Видимо с первой части слишком мало вагонов с деньгами приехало // Илья Борисов

-4
Sidorovich12

Ну теперь можно делить бабло и расходиться.

-4
Аналиус

я бы на их месте забрал бы бабки и свалил бы в закт!

-4
Rаyden

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0