Создатели Chernobylite 2 собрали на Kickstarter в два раза больше денег, чем просили

На Kickstarter завершилась кампания по сбору средств на создание Chernobylite 2: Exclusion Zone - ролевого шутера, события которого разворачиваются в Чернобыльской зоне, от польской студии The Farm 51. Всего разработчики смогли собрать $205 тысяч, что более чем в два раза превышает запланированную сумму.

В числе промежуточных целей, которых удалось достичь меценатам: возможность переключаться между камерами от первого и третьего лица; все оружие из оригинальной Chernobylite; дополнительные локации для одиночных и кооперативных миссий; кастомизация спецоружия; кастомизация HUD.

В честь окончания компании разработчики рассказали, что в период с 2014 по 2022 год они посетили Зону отчуждения 31 раз. Во время этих поездок они прошли более 5 000 километров (видимо, все вместе) и сделали 35 340 фотографий.

Chernobylite 2: Exclusion Zone появится в раннем доступе на PC (Steam) 6 марта. Полноценный релиз игры на PS5, Xbox Series и PC состоится позднее.