Студия The Farm 51 подала заявление о банкротстве для спасения Chernobylite 2

Польская студия The Farm 51, известная по проектам Chernobylite и World War 3, сообщила о принятии специфических юридических мер на фоне текущей реструктуризации. 2 апреля 2026 года руководство направило в суд заявление о банкротстве. Разработчики отдельно уточняют, что это действие имеет исключительно осторожный и превентивный характер. Инициатива призвана защитить правовые интересы руководства и соблюсти формальности местного законодательства, пока компания концентрируется на процессе финансового оздоровления и поиске компромисса с кредиторами.

Согласно официальному сообщению, абсолютным приоритетом команды остается успешное завершение процедуры утверждения мирового соглашения. Местные законы предусматривают в такой ситуации приостановку рассмотрения дела о банкротстве. Это решение обеспечивает коллективу необходимое время для выработки обязывающего договора с лицами и организациями, перед которыми у компании имеются долги. Руководство рассчитывает, что реструктуризация стабилизирует бюджет и позволит избежать фактической ликвидации предприятия.

Дальнейшая судьба The Farm 51 и предстоящих релизов напрямую зависит от результатов текущих переговоров с потенциальными инвесторами. Свежие финансовые поступления требуются не только для покрытия повседневных операционных расходов и погашения задолженностей, но и для завершения разработки Chernobylite 2. Обеспечение средств на доработку и выпуск сиквела является важнейшей целью коллектива. Итог инвестиционных дискуссий пока не определен, однако компания планирует публиковать информацию о следующих этапах реструктуризации в будущих отчетах.