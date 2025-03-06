"Ужасная поделка": геймеры разгромили Chernobylite 2: Exclusion Zone

Игроки недовольны оптимизацией в выживаче, русской локализацией и дизайном локаций
6 марта состоялся релиз выживача Chernobylite 2: Exclusion Zone про Чернобыльскую зону отчуждения. Первые отзывы от геймеров опустили рейтинг игры до 54% в Steam. Пользователи называют экшен халтурой и подделкой.
Doom Slayer: Ужасная поделка. Локализация — это не текст, а бред сумасшедшего! Оптимизацию не завезли — тормоза на ровном месте. С первых минут становится понятно - халтура в чистом виде.
timmilife101kgTV: Кусок помоев! Не покупайте, всем советую!
VOLKOFRENIA: Очень сырая с плохой оптимизацией. Зависания на RTX 4090 не на ультра-графике. Ужасный перевод всего в игре, ужасная озвучка НПС с помощью нейросетей, а у одного персонажа голоса всегда разные в диалогах.
WeZavi: Лучше бы просто выпустили демо, а не ранний доступ. Довели бы 1 кусочек до ума, а не выкатывать вот это.
Tarantula: На данный момент игра г@вна просто. Даже первая часть стартовала лучше.
На момент написания новости отзывы Chernobylite 2 в Steam «в основном отрицательные». Онлайн игры находится на отметке в 200 пользователей, а сами разработчики пока никак не комментировали технические недостатки выживача.
поляки не здорового человека, игра мусор как и ее создатель, я это понял еще скачав первую часть, там такой хлам что жесть ( причем качал я не релизную, а спустя много лет патченную )
Удивительно, что после первой им кто-то дал денег на продолжение...
Я слышал мнение что первая демка Была неплохой, я и сам смотрел стримы вроде неплохо. А потом мол разраб не в ту сторону пошел и игра все хуже и хуже была.
так что произошло с первой частью?
После 20 минут проведенных в первой части,было понятно что вторую лучше и не покупать.Есть отдельная каста любителей играть в помои. )
демка была полный мусор, но по поводу перевода я не понял претензий - там же по сто раз повторяют, что это ИИ перевод.
+Еще русофобский мусор уже на старте игры. Всякие надписи.
какой именно?
На тигре написано.
так а что написано-то? не покупать ведь игру что бы проверить
Сейчас может кто-то скрин покажет ну я уже ушёл от туда. Писать не буду, и зачем покупать то
А в первую то часть играли? Она не лучше была на ранней стадии. Да и у законченной есть проблемы лол
ещё качаю 115гб
Зря, можешь удалять то что скачал
🤣🤣🤣что и требовалось доказать!
Они в демку не играли что ли? По ней было ясно стей оф дейси первая часть