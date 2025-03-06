"Ужасная поделка": геймеры разгромили Chernobylite 2: Exclusion Zone

Игроки недовольны оптимизацией в выживаче, русской локализацией и дизайном локаций

6 марта состоялся релиз выживача Chernobylite 2: Exclusion Zone про Чернобыльскую зону отчуждения. Первые отзывы от геймеров опустили рейтинг игры до 54% в Steam. Пользователи называют экшен халтурой и подделкой.

Doom Slayer: Ужасная поделка. Локализация — это не текст, а бред сумасшедшего! Оптимизацию не завезли — тормоза на ровном месте. С первых минут становится понятно - халтура в чистом виде.

timmilife101kgTV: Кусок помоев! Не покупайте, всем советую!

VOLKOFRENIA: Очень сырая с плохой оптимизацией. Зависания на RTX 4090 не на ультра-графике. Ужасный перевод всего в игре, ужасная озвучка НПС с помощью нейросетей, а у одного персонажа голоса всегда разные в диалогах.

WeZavi: Лучше бы просто выпустили демо, а не ранний доступ. Довели бы 1 кусочек до ума, а не выкатывать вот это.

Tarantula: На данный момент игра г@вна просто. Даже первая часть стартовала лучше.

На момент написания новости отзывы Chernobylite 2 в Steam «в основном отрицательные». Онлайн игры находится на отметке в 200 пользователей, а сами разработчики пока никак не комментировали технические недостатки выживача.