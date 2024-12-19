В GOG можно бесплатно забрать экшен Chicken Assassin: Reloaded

В рамках зимней распродажи на GOG появилась новая бесплатная игра — Chicken Assassin: Reloaded от студии OneShark и издательства Akupara Games. Игра вышла в 2016 году и получила 94% положительных отзывов в Steam.

В этой динамичной RPG-экшн игре игроки берут на себя роль Мина Маккаллистера, «Рэмбо» куриного мира, который сражается с полчищами врагов, чтобы спасти похищенную девушку. В игре 11 сюжетных уровней и бесконечный режим, а также особые боссы, за которых можно получить щедрые награды. Игра будет доступна бесплатно на GOG в течение трех суток.

Получить бесплатную копию The Whispered World Special Edition довольно просто. Войдите в свою учетную запись и щёлкните по ссылке.