Боевые петухи против апокалипсиса: авторы KIBORG представили сетевую игру Chicken Chicken

Студия Sobaka, создатели экшен-рогалита KIBORG, объявила о своём новом проекте — сетевой игре Chicken Chicken, в которой игрокам предстоит управлять боевыми петухами, выживающими в мире после катастрофы. Несмотря на мрачный сеттинг, проект выдержан в фирменном стиле студии — с юмором, безумной динамикой и упором на мультиплеерные безумства.

Авторы описывают Chicken Chicken как «идеальный тайтл для 2–16 человек». Игроков ждут десятки мини-игр: от безумных гонок по постапокалиптическим пустошам до карабканья на шаткие конструкции из хлама и соревнований по сбору мух для гигантского цыплёнка. Каждая сессия, по словам разработчиков, обещает «новую историю предательства и триумфа» — сражения между друзьями и спонтанные альянсы станут ключевой частью игрового опыта.

Уже сейчас в Steam, Epic Games Store и на itch.io доступна демоверсия Chicken Chicken. В ней можно опробовать три мини-игры с поддержкой до восьми игроков на одном сервере. Разработчики отмечают, что тестовая версия позволит собрать обратную связь и улучшить баланс, физику и механику взаимодействия между участниками.

Дата полноценного релиза пока не названа, однако известно, что Chicken Chicken выйдет не только на ПК, но и на консолях, а позже — на мобильных устройствах. Судя по первым отзывам игроков, проект обещает стать весёлым и хаотичным мультиплеерным хитом, где перья летят во все стороны, а каждая победа даётся с боем — в прямом смысле слова.