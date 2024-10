Нуарный детектив Chicken Police: Into the HIVE! выйдет 7 ноября на ПК, позже на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch

Детективная приключенческая игра в стиле нуар Chicken Police: Into the HIVE! выйдет на ПК в Steam 7 ноября, а затем на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch, объявили издатель Joystick Ventures и разработчик The Wild Gentlemen.

Chicken Police: Into the HIVE! — это детективная приключенческая игра в стиле нуар с богатым сюжетом и персонажами, в которой вам предстоит раскрыть сложный заговор мирового масштаба, собирая улики, допрашивая подозреваемых и решая головоломки.

Сонни и Марти, самые крутые детективы Wilderness, собираются заняться самым крупным делом в своей жизни, которое проведет их через подземный мир насекомых и заставит их столкнуться с самыми темными уголками их прошлого.

Душа игры — персонажи, которые оживляют ее. В игре более 30 глубоко проработанных персонажей, с которыми можно поговорить, все они созданы вручную, анимированы и на 100 процентов озвучены. Wilderness — это мир с историей, которая насчитывает тысячи лет и полна захватывающих фактов и загадок. Исследуйте город Кловилль, а вместе с ним и красочные культуры, традиции, желания и страхи его антропоморфных жителей.

Вас ждет история, которая повлияет на судьбу целого города, даже всего мира, и при этом она также очень интимная и «человеческая». Убийство, предательство, заговор, потеря, дружба и любовь ждут вас в этом драматическом и абсурдном приключении.