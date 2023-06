Петухи-детективы вернутся в нуарном приключении Chicken Police: Into The Hive! ©

Компания The Wild Gentlemen объявила о том, что сиквел Chicken Police - Paint it Red, Chicken Police - Into the Hive выйдет на ПК в следующем году. Оригинальная игра, вышедшая в 2020 году, была довольно успешной и разместилась в Steam с "крайне положительными" оценками.

Новая игра выйдет на ПК в 2024 году, подробности будут позже, но если вы собираетесь на Gamescom, то игра будет там. Посмотрите трейлер, представленный ниже:

Chicken Police - Into the Hive! - это детективное приключение в стиле фильма-нуар, где вам предстоит собирать улики, допрашивать подозреваемых и использовать свои творческие способности для решения проблем различными способами, чтобы раскрыть мировой заговор. Свободно исследуя Clawville и его 35+ локаций, вы встретите более 30 полностью дублированных персонажей, у каждого из которых своя роль в этой драматической истории об убийстве, предательстве и любви. Помимо основного сюжета, в игре Chicken Police - Into the Hive вас ждет огромное количество побочных заданий, путей и возможностей для исследования!