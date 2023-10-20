Children of Silentown разошлась тиражом более тридцати тысяч копий - это успех для маленькой студии

Не каждая игра должна продаваться тиражом в десять миллионов копий, чтобы стать успешной. Студия-разработчик Elf Games с некоторой гордостью сообщила, что приключение Children of Silentown разошлась тиражом более 30 000 копий во всех версиях. Для небольшой команды разработчиков это считается очень хорошим результатом.

На ПК и консолях Children of Silentown разошлась внушительным тиражом в 30 000 копий! Это очень много надоедливых кошек! Мы - очень маленькая команда, и мы невероятно счастливы, что так много людей решили проверить наш маленький Silentown. Спасибо, это очень много для нас значит.

В сообщении также напоминается, что в настоящее время на игру в Steam действует скидка 50%, так что сейчас самое время ее приобрести. При желании вы можете скачать пролог, чтобы получить представление о том, что вас ожидает.