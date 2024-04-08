IGN представил одиннадцать минут игрового процесса Children of the Sun

Этот необычный тактический шутер-головоломка погрузит вас в мрачный мир мести и отчаяния.

Главной героиней игры является молодая девушка, чья жизнь была разрушена жестоким культом фанатиков. Пылая праведным гневом, она объявляет войну безжалостной секте и отправляется в опасное одиночное странствие навстречу своей мрачной судьбе. Её цель — лидер культа, виновный во всех её бедах.

Чтобы пробиться сквозь орды вооружённых сектантов и достичь главаря, у девушки есть всего одна пуля на всех врагов. Один неверный выстрел — и всё кончено.

Каждый уровень в этой игре представляет собой настоящую головоломку и допускает множество решений. Здесь нет единственно верного пути — лишь ваша фантазия и креативность ограничивают возможности. Экспериментируйте с разными траекториями выстрелов, комбинируйте их и ищите оптимальный вариант.

За прохождение каждого уровня начисляются очки в зависимости от точности и эффективности ваших действий. Так что есть над чем подумать, чтобы повысить свой результат. Кроме того, вы всегда можете сравнить свои достижения с друзьями или с игроками со всего мира по общей таблице лидеров.