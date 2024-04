IGN представил одиннадцать минут игрового процесса Children of the Sun

Уже завтра выйдет стильный тактический шутер-головоломка Children of the Sun. На канале IGN можно увидеть запись геймплея. Первые 11 минут прохождения демонстрируют основную идею заданий: у героини есть всего одна пуля на каждом уровне. Однако после каждого попадания мы можем менять направление пули. Это поможет не только победить врагов, но и справиться с ловушками, обойти препятствия и увеличить скорость пули для пробивания брони.

Children of the Sun разработал немецкий разработчик-одиночка Рене Ротер. Изданием игры занимается Devolver Digital. Children of the Sun будет поддерживать русский язык и прошла верификацию для Steam Deck.